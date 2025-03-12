Os Estados Unidos vão enviar mais de 600 soldados adicionais para a fronteira com o México, adiantaram terça-feira as forças armadas norte-americanas, na sequência do reforço das medidas de combate à imigração ilegal pelo Governo liderado por Donald Trump.

Cerca de 40 são analistas de informações da Força Aérea e 590 são engenheiros do Exército, revelou o Comando Norte-Americano (Northcom) dos EUA.

Este reforço elevará o número total de tropas mobilizadas ou que deverão ser mobilizadas na fronteira com o México para aproximadamente 9.600, acrescentou o Northcom.

No seu primeiro dia de regresso ao cargo, Donald Trump assinou uma ordem executiva que declara o estado de emergência na fronteira com o México.

Durante a campanha eleitoral, o republicano acusou os migrantes de serem criminosos que “envenenam o sangue” dos Estados Unidos e prometeu realizar “a maior operação de deportação da história do país”.

Cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos residiam nos Estados Unidos em 2022, de acordo com a última estimativa do Departamento de Segurança Interna.

A Patrulha de Fronteiras dos EUA diz ter feito cerca de 8,8 milhões de detenções de migrantes irregulares na fronteira com o México, algumas delas várias vezes, durante o mandato de quatro anos do ex-presidente democrata Joe Biden.

Estas detenções atingiram o pico no final de 2023 antes de caírem significativamente no final do mandato.

Donald Trump congratulou-se por ter acelerado drasticamente este declínio ao chegar ao poder. “A invasão do nosso país acabou”, escreveu na sua rede social Truth.