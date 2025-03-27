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A Rússia acusou a Ucrânia de ter realizado ataques contra três instalações energéticas russas na quarta-feira e esta quinta-feira, alegando que Kiev não estava a respeitar um acordo de tréguas limitado a estas infraestruturas.

“Apesar das declarações do regime de Kiev sobre uma alegada cessação dos ataques contra instalações energéticas russas, as forças armadas ucranianas continuaram a realizar ataques contra infraestruturas energéticas nas últimas 24 horas”, afirmou o Ministério da Defesa.

Segundo o ministério, citado pela agência francesa AFP, dois ataques tiveram como alvo a região de Bryansk e um a Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscovo em 2014.

O comunicado russo contraria uma informação dada esta quinta-feira por um alto funcionário ucraniano à AFP, segundo o qual não se registaram ataques de um lado e do outro contra alvos energéticos desde terça-feira.

“Desde 25 de março, não assistimos a nenhum ataque direto da Rússia contra o setor da energia, por isso não atacámos” na Rússia, disse a fonte, na condição de não ser identificada.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que a Ucrânia e a Rússia tinham concordado em pôr em prática um acordo sobre uma trégua nos ataques contra instalações de energia.

O acordo tinha sido falado anteriormente em contactos telefónicos separados do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O anúncio de terça-feira seguiu-se a conversações separadas que representantes norte-americanos mantiveram em Riade com ucranianos e russos.