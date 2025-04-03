A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica fiscalizou desde as 20h00 de quarta-feira e até às 08h00 desta quinta-feira cerca de 300 veículos, sem registo de apreensões e contraordenações no âmbito de uma operação de fiscalização.

A operação visa o controlo e a verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias alimentares, nomeadamente azeite, carnes, pescado e produtos de panificação.

Em declarações à agência Lusa, o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Luís Lourenço, que está a acompanhar a operação na ponte 25 de Abril, no distrito de Lisboa, adiantou que até às 08h00 foram inspecionados cerca de 300 veículos numa operação que conta com cerca de 170 inspetores.

“Isto é uma operação que está direcionada para os transportes de mercadorias da competência da fiscalização da ASAE. Teve início ontem [quarta-feira] às 20h00 nas fronteiras portuguesas com Espanha e tem a sua sequência durante o dia de hoje [quinta-feira], terminando cerca das 20h00”, disse.

Segundo Luís Lourenço, a operação, que decorre em cerca de 50 pontos do país, visa o controlo e a verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias alimentares (azeite, carnes, pescado, produtos de panificação, etc).

“Visa igualmente a deteção de eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito como por exemplo a contrafação, com consequências diretas para o consumidor final”, indicou.

Segundo Luís Lourenço, até às 08h00 não foram registadas apreensões nem levantadas contraordenações.

“Não há para já, felizmente, situações a registar no que diz respeito a contraordenações e apreensões, o que é um bom sinal para o cumprimento dos nossos operadores económicos e a capacitação do trabalho de prevenção que tem sido feito”, indicou.

O inspetor-geral da ASAE disse ainda que a operação conta com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).