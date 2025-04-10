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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta quinta-feira o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de suspender temporariamente as novas tarifas recíprocas como as aplicadas à União Europeia (UE), esperando a estabilização da economia mundial.

“Congratulo-me com o anúncio do Presidente Trump de suspender as tarifas recíprocas. Trata-se de um passo importante para estabilizar a economia mundial. Condições claras e previsíveis são essenciais para o funcionamento do comércio e das cadeias de abastecimento”, reagiu a líder do executivo comunitário numa declaração publicada nesta quinta-feira.

Para a presidente da instituição que detém a competência da política comercial da UE, “as tarifas são impostos que só prejudicam as empresas e os consumidores”, pelo que Bruxelas “continua empenhada em negociações construtivas” com Washington, tendo já proposto, sem sucesso, um acordo pautal zero entre a União Europeia e os Estados Unidos.

A ambição é, de acordo com Ursula von der Leyen, conseguir trocas comerciais “sem atritos e mutuamente benéficas”.

A reação surge depois de, na quarta-feira, Donald Trump ter anunciado a suspensão por 90 dias da aplicação das novas taxas aduaneiras a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais, nomeadamente à UE.

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Antes nesse dia, a UE aprovou a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às aplicadas pelos Estados Unidos da América ao aço e alumínio europeus.

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Nos últimos dias, as bolsas de valores por todo o mundo têm registado acentuadas perdas devido às tensões comerciais após os anúncios da administração norte-americana.