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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta quinta-feira o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de suspender temporariamente as novas tarifas recíprocas como as aplicadas à União Europeia (UE), esperando a estabilização da economia mundial.

“Congratulo-me com o anúncio do Presidente Trump de suspender as tarifas recíprocas. Trata-se de um passo importante para estabilizar a economia mundial. Condições claras e previsíveis são essenciais para o funcionamento do comércio e das cadeias de abastecimento”, reagiu a líder do executivo comunitário numa declaração publicada nesta quinta-feira.

I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy. Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function. Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

Para a presidente da instituição que detém a competência da política comercial da UE, “as tarifas são impostos que só prejudicam as empresas e os consumidores”, pelo que Bruxelas “continua empenhada em negociações construtivas” com Washington, tendo já proposto, sem sucesso, um acordo pautal zero entre a União Europeia e os Estados Unidos.

A ambição é, de acordo com Ursula von der Leyen, conseguir trocas comerciais “sem atritos e mutuamente benéficas”.

A reação surge depois de, na quarta-feira, Donald Trump ter anunciado a suspensão por 90 dias da aplicação das novas taxas aduaneiras a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais, nomeadamente à UE.

Antes nesse dia, a UE aprovou a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às aplicadas pelos Estados Unidos da América ao aço e alumínio europeus.

Nos últimos dias, as bolsas de valores por todo o mundo têm registado acentuadas perdas devido às tensões comerciais após os anúncios da administração norte-americana.