O professor no Ensino Básico Alexandre Nunes volta a ser o nome escolhido pela CDU para encabeçar a lista à Câmara de Lagos, no distrito de Faro, anunciou nesta segunda-feira a coligação que junta PCP e PEV.

Em comunicado, a CDU indica que o candidato, de 50 anos, assume atualmente funções de vereador no município lacobrigense, cargo para o qual foi eleito em 2021.

Entre 2013 e 2021 desempenhou funções políticas como deputado na Assembleia Municipal de Lagos.

Natural de Castelo Branco, Alexandre Nunes reside em Lagos desde 1999, onde exerce a profissão de professor de Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo do Ensino Básico desde 1997.

Licenciado em Ensino Básico, na variante Matemática e Ciências Naturais pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, exerceu funções “em diferentes escolas e pertence ao Quadro de Agrupamento de Escolas Gil Eanes desde 2014”.

Além de lecionar a disciplina de Ciências Naturais, o candidato tem coordenado projetos ambientais, nomeadamente o projeto Escola Azul e participado em vários projetos Erasmus, no âmbito da sustentabilidade e educação outdoor, lê-se na nota da CDU.

Alexandre Nunes fez ainda parte da direção do Sindicato dos Professores da Zona Sul durante dois mandatos, entre 2011 e 2017.

Segundo a CDU, “com esta candidatura” a força política “avança determinada e confiante” para a batalha eleitoral autárquica, na qual o seu projeto “trabalho, honestidade e competência tem provas dadas no concelho”.

Alexandre Nunes tem como adversário já conhecido na corrida à presidência da Câmara de Lagos, nas eleições autárquicas deste ano, o empresário e consultor Paulo Rosário, candidato do Chega.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS venceu com a maioria de 53,47% dos votos, alcançando cinco mandatos, seguido do PSD (12,9%), com um mandato, e da CDU – coligação que junta o Partido Comunista Português (PCP) e Partido Ecologista Os Verdes (PEV) – com 9,1% e um mandato.

Com uma área de 212,99 quilómetros quadrados, o município de Lagos está dividido em quatro freguesias: São Gonçalo de Lagos, Odiáxere, Luz e a União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João.

De acordo com os Censos de 2021, o concelho tinha uma população residente de 33.494 pessoas.

A data das próximas eleições autárquicas ainda não está marcada, mas a consulta irá decorrer entre setembro e outubro.