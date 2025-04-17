A partir desta sexta-feira, Veneza volta a cobrar entrada na cidade para quem a quiser visitar apenas por um dia. Quem planear a viagem e fizer uma reserva de entrada na cidade italiana até quatro dias de antecedência paga 5 euros. Para os mais espontâneos, visitar Veneza por um dia, de última hora, tem o dobro do preço, passa a custar 10 euros.

O imposto, testado o ano passado, será aplicado de sexta a domingo e nos feriados. Em 2025, vigora de 18 de abril a 27 de julho. O imposto será cobrado durante os horários de pico, das 8h30 às 16h00.

Os visitantes podem “reservar” o seu dia em Veneza numa plataforma criada para o efeito. Depois de pagar, recebem um código QR que será verificado em sete pontos de acesso à cidade, incluindo a estação ferroviária principal.

Em abril de 2024, Veneza tornou-se na primeira cidade do mundo a cobrar entrada para visitantes de um dia. Luigi Brugnaro, o autarca da cidade conhecida pelos seus canais, enfatizou, citado pela Euronews, que o imposto visa “ajudar a cidade e seus cidadãos a combater o turismo excessivo e evitar grandes fluxos de visitantes durante feriados e fins de semana lotados”.

A taxa turística foi implementada em 2024, como um projeto piloto, quando a cidade esteve na iminência de ser colocada na lista da ONU de patrimónios culturais ameaçados, devido ao impacto do turismo excessivo.

Os turistas que pernoitam neste centro histórico ficam isentos da taxa. Já pagam uma taxa de turismo, à semelhança do que acontece com muitas cidades no mundo.

Qualquer pessoa encontrada a tentar entrar fora dos pontos de controlo de turismo fica sujeita a multas. A penalização varia dos 50 aos 300 euros. As autoridades garantem que não querem encher os bolsos à conta das multas cobradas aos infratores, mas sim reduzir as multidões em dias de pico, incentivar visitas mais longas e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Ficam isentos do pagamento da taxa várias categorias de pessoas: as que precisam de aceder à cidade para trabalhar, estudar ou recorrer a cuidados de saúde, bem como todos os que nasceram em Veneza e/ou moram da região de Veneto.