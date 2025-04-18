A GNR deteve um homem na localidade de Tenões, concelho de Braga, e apreendeu 7.335 doses de estupefaciente, mais de 21 mil euros e material associado ao tráfico de droga, anunciou esta quinta-feira esta força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Braga da GNR conta que, “no âmbito de uma ação de policiamento de proximidade, os militares da Guarda detetaram um veículo suspeito que se encontrava estacionado num sítio ermo“.

“No decorrer da ação, a patrulha procedeu à abordagem do veículo, tendo o condutor evidenciado sinais de nervosismo. Perante a situação, foi realizada uma revista pessoal de segurança, seguida de uma busca sumária ao veículo, que permitiu apurar que o suspeito se encontrava na posse de substâncias ilícitas”, refere o comunicado.

Adicionalmente, foi realizada uma busca domiciliária que culminou na detenção do suspeito, de 29 anos, por tráfico de estupefacientes, e na apreensão de 3.890 doses de haxixe, de 3.000 doses de cocaína e de 445 doses de liamba.

A GNR apreendeu também seis telemóveis, três balanças de precisão, 21.675 euros em numerário e diverso material associado ao tráfico de estupefacientes.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.