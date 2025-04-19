“Já não tenho mais força, a minha saúde não está boa, estou com medo de morrer”. O desespero de Elkana Bohbot, um dos reféns israelitas que continuam nas mãos do Hamas, em Gaza, fica evidente no vídeo de quatro minutos que o grupo divulgou este sábado, e cuja publicação na imprensa israelita foi autorizada pela família de Bohbot. E é supostamente com a família que Bohbot fala durante esse vídeo, que mostra uma alegada chamada que teria sido autorizado a fazer para falar com a mulher, o filho, a mãe e os irmãos.

Sentado no chão, coberto com mantas, de cabelo rapado e quase sempre com a voz cortada pelas lágrimas, Elkana Bohbot pega num telefone e começa, diz o Hamas, por se dirigir à sua mulher, Rivka: “Minha incrível esposa. Como estás? Quero que saibas que sonho contigo todos os dias, a todas as horas. Vejo-te nas minhas alucinações, nos meus sonhos, tu e o Ram David [o filho do casal]”.

With the family’s permission: Hamas released a propaganda video of hostage Elkana Bohbot, 36, for the third time. They forced him to fake a phone call with his family—who he hasn’t spoken to in 550+ days. This is one of the most sick acts of psychological terrorism I’ve seen. We… pic.twitter.com/XZp0YngTDU — Hen Mazzig (@HenMazzig) April 19, 2025

Descrevendo a mulher como uma “heroína”, o refém israelita pede-lhe que continue a lutar por ele e a “apelar” a toda a gente que o possa ajudar. “Também estou a apelar ao exército. Ouvi dizer que estão a assinar cartas para acabar com a guerra e libertar-nos. É bom que continuem. Preocupam-se mais com os cidadãos do que o governo”.

Depois, Elkana começa a falar dirigindo-se ao filho, pedindo-lhe que tome conta da mãe agora que é “o homem da casa” e referindo que fará cinco anos daqui a um mês e meio. “Queria que soubesses que eu queria criar-te para seres um bom cidadão como o pai, para contribuíres sem pedires nada em troca”, diz Bohbot entre lágrimas.

Durante estes quatro minutos, refere também que vai falar com a mãe, dizendo estar seguro de que está a ser uma “leoa” e a fazer tudo para ter o filho de volta; e por fim refere-se aos irmãos, Uriel e Yaakov, dirigindo-lhes palavras em inglês — a Uriel, pede especificamente que vá à Casa Branca falar com Donald Trump, uma vez que tem cidadania norte-americana, e que lhe rogue que “cumpra a sua promessa sobre os reféns”. “Leva a minha mulher contigo. Não tenho mais força, Uriel, a minha saúde não está boa, e tenho medo de morrer. Faz isto por mim”.

No final da gravação, aparecem mensagens de ameaça: uma série de relógios em que se vê o tempo a passar, uma frase que diz que “só um acordo de cessar-fogo os trará de volta vivos” e uma outra, ao lado de uma ampulheta. “O tempo está a esgotar-se”.

Num momento em que a veracidade do vídeo e da suposta chamada é posta em causa, uma vez que é provável que se trate de um vídeo falso e gravado por ordem dos raptores, a família de Bohbot emitiu um comunicado, citado pelos jornais israelitas, em que pergunta “quanto tempo” terá de esperar e ser forte, mostrando-se “extremamente preocupada com o estado físico e mental” do refém.

“Elkana percebe, tal como nós, que foi enganado. Como é possível que o Estado de Israel não o tenha incluído a ele, pai de uma criança pequena, na lista humanitária” de reféns a libertar? “Pedimos a toda a gente que possa ter influência nisto para os trazer de volta e pôr um fim ao sofrimento, da nossa família e de todo o povo judeu no mundo”.

Como o Times of Israel recorda, Elkana, 36 anos, era co-produtor do Nova Festival, um dos locais atacados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, onde foi raptado. Já tinha aparecido em dois outros vídeos divulgados pelo Hamas, nos quais dizia ter saudades da mulher e do filho e estar em “guerra psicológica” por ter de acordar sem eles todos os dias. “Está a destruir-me. Estou a sufocar, quero sair daqui”. Estaria na lista para ser devolvido à família na segunda fase do cessar-fogo, que não foi cumprida depois de a primeira ter terminado, em março.