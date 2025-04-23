Um protesto de imigrantes na manhã desta quarta-feira, em frente à Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no Porto, ficou marcado por confrontos entre alguns dos manifestantes presentes no local, avançam a SIC Notícias e a CNN Portugal em reportagem no local.

A manifestação organizada, entre outras, pela associação Solidariedade Imigrante, juntou algumas dezenas de imigrantes que protestam contra a demora e impossibilidade de realizar renovação de residências e a falta de meios para contacto com a AIMA.

Enquanto gritavam palavras de ordem como “Documentos para todos, todos, todos” (numa alusão a uma mensagem do Papa Francisco, falecido na segunda-feira) e “Somos imigrantes, não somos criminosos”, entre outras, um indivíduo infiltrou-se entre os manifestantes, gritando com um megafone palavras contra a imigração, informa a Agência Lusa.

De acordo com a SIC Notícias, a baia de segurança montada pelas autoridades acabou por ser rompida, após surgir na manifestação este “alegado ativista político”, de megafone, a gritar palavras de ordem, referindo que os imigrantes “não pertencem aqui” e “que vêm para Portugal cometer crimes”. Imagens captadas pela SIC Notícias mostram o homem a ser afastado dos imigrantes, num primeiro momento, por populares.

Além do presidente do grupo ultranacionalista Reconquista, Afonso Gonçalves, que em março suspendeu temporariamente a Assembleia Municipal de Lisboa, estavam outros membros do grupo no local, que também retiraram cartazes aos imigrantes.

Os ânimos exaltaram-se e houve alguns desacatos, o que obrigou à intervenção da PSP, que tentou travar a escalada da violência.