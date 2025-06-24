Duras críticas, muitas publicações nas redes sociais e comentários desdenhosos. Foi graças ao descontentamento de milhares de fiéis que a Irmandade da Virgem de Sevilha acabou a retirar temporariamente a Nossa Senhora da Esperança de Macarena, uma famosa peça de arte sacra exposta na Basílica de Macarena, para lhe poder fazer correções após um restauro, terminado este sábado, que muitos dizem ter alterado por completo a génese da peça.
Um utilizador na rede social X disse que esta foi uma “restauração negligente de apenas cinco dias”, que descaracterizou a peça original, mostrando uma fotografia do antes e outra do depois.
¿Os imagináis que hacen una restauración de San Fermín y deja de ser San Fermín?Pues justamente es lo que ha ocurrido en Sevilla con su Esperanza Macarena.
Una negligente restauración de apenas cinco días da al traste con los rasgos de la venerada Reina sevillana. pic.twitter.com/R1h09qB8Qn
— ???????????????????????????? (@alromero86) June 21, 2025
Este sábado a peça foi retirada temporariamente para que o primeiro restauro fosse alterado. A irmandade responsável pela obra de arte emitiu um comunicado em que anunciou que tinha sido corrigido um “efeito indesejado causado pelas pestanas substituídas durante a primeira intervenção”.
COMUNICADO | La Santísima Virgen de la Esperanza ha sido repuesta nuevamente al culto tras corregirse un efecto indeseado provocado por las pestañas sustituidas durante la intervención.
La Hermandad comprende, y comparte, las muestras de preocupación de hermanos y devotos, de… pic.twitter.com/k4DzRABUSY
— Hermandad de la Macarena (@Hdad_Macarena) June 21, 2025
“A Irmandade compreende e partilha as preocupações dos seus membros e devotos, razão pela qual atuou com a maior diligência possível, e guiada por critérios técnicos, para reparar esta alteração estética indesejada”, acrescenta-se na nota, onde são pedidas desculpas ao “irmãos e devotos pelo incidente”, garantindo que o objetivo do restauro foi sempre o de “preservar nas melhores condições possíveis o maior património que os macarenses possuem”.
O segundo retoque não serviu, no entanto, para calar as vozes de protesto em relação à alteração do aspeto da santa. “Esta não é a minha Virgem. Ela parece-se um pouco mais com a que estava aqui há uma semana, e certamente não se parece em nada com a que colocaram neste sábado, mas ainda assim não é a minha Macarena”, afirmou ao El País Paqui Fernández, uma mulher devota a visitar a basílica em Sevilha este domingo. E acrescentou: “O que fizeram com a Virgem é injusto”.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]