A concentração de pólen na atmosfera estará em níveis de moderado a elevado em quase todo o continente, mantendo-se baixa no Algarve e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, segundo o Boletim Polínico divulgado esta quinta-feira.

De acordo com previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a partir desta quinta-feira e até 3 de julho, a concentração de pólen no ar será moderada a elevada na maioria dos distritos, com exceção no distrito de Faro, onde será baixa a moderada, e nos Açores e Madeira, que mantêm os valores baixos.

Nas regiões de Trás-Os-Montes e Alto Douro (Vila Real), de Entre Douro e Minho (Porto), Beira Litoral (Coimbra) e Lisboa e Setúbal, em risco moderado a elevado, destacam-se os grãos de pólen da árvore castanheiro e das ervas gramíneas, tanchagem, azeda e urticáceas (inclui a parietária). Na Beira Litoral e no distrito de Lisboa, as previsões acrescentam as ervas quenopódio, bredo e urtiga.

Em Castelo Branco (região da Beira Interior), a concentração de pólen na atmosfera irá registar valores de risco moderado a elevado, mas com destaque para os grãos de pólen de castanheiro, sobreiro e carvalhos e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, bredo e urticáceas (inclui a parietária).

Em Évora (região do Alentejo), a concentração de pólen na atmosfera irá também ter valores de risco moderado a elevado, com destaque dos grãos provenientes das árvores oliveira, castanheiro, eucalipto e sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, bredo e urticáceas (inclui a parietária).

Em Faro (região do Algarve) haverá valores de risco baixo a moderado e destacam-se as árvores oliveira e castanheiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, bredo e urticáceas (inclui a parietária).

No Funchal (região autónoma da Madeira), a concentração será baixa, sobretudo para as árvores cipreste e eucalipto e também das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), a concentração será igualmente baixa, mas para as árvores cipreste (e/ou criptoméria), pinheiro, eucalipto e castanheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).