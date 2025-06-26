Um homem, de 36 anos, foi atingido esta quinta-feira a tiro numa perna e sofreu ferimentos ligeiros, num tiroteio entre duas famílias em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o alerta para esta ocorrência, numa rua da cidade de Ponte de Sor, foi dado à GNR por um popular, por volta da 01h30 da madrugada.

O ferido foi transportado para o Centro de Saúde de Ponte de Sor e, depois, foi levado para o hospital de Portalegre, tendo tido alta durante a madrugada, adiantou. “Há várias pessoas identificadas, mas não há detidos”, acrescentou a fonte da força de segurança.

Segundo a fonte da Guarda, a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que não tem qualquer registo desta ocorrência.