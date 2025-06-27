Com “a mesma ambição e ilusão de sempre”, Nicolás Otamendi agarrou no símbolo do Benfica para mostrar fidelidade aos adeptos encarnados, num vínculo que continuará por mais um ano. O clube da Luz anunciou esta sexta-feira que o central argentino renovou até 2026.

Indiscutível no centro da defesa benfiquista, o jogador de 37 anos tinha revelado, na sexta-feira, que apesar de ter recebido várias “ofertas da Arábia Saudita”, não queria fugir ao “radar da seleção” argentina. “Estamos juntos, sempre a defender o emblema que nos representa. Vamos com tudo”, disse no vídeo divulgado pelo Benfica.

“Na minha cabeça, só penso em continuar a competir e não deixar de estar no radar da seleção. Tive ofertas da Arábia Saudita, mas descartei-as. Estou focado no Mundial de Clubes e depois verei. Sou muito agradecido porque pude viver o melhor e o pior pela seleção da Argentina”, disse à Radio La Red.

Otamendi regressou a Portugal, em 2020, depois de já ter equipado de azul e branco ao serviço do FC Porto. Chegou ao Dragão proveniente do Vélez Sarsfield, clube que o formou, e saiu da Invicta, três anos depois, para o Valência (que o emprestou ao Atlético Mineiro). Depois de uma temporada em Espanha, rumou ao Manchester City, onde esteve até ser contratado para o Benfica.

Esta temporada — com recordes de jogos (66), golos (nove) e assistências (quatro) —, o clube da Luz tornou-se no emblema pelo qual Otamendi fez mais jogos: 231, ultrapassando os 210 pelo City. O FC Porto, com 125, encerra o pódio.

Em toda a carreira conquistou 26 troféus. Depois de já ter conquistado três campeonatos, uma Taça de Portugal e três Supertaças pelos dragões (onde também conquistou a Liga Europa), voltou a erguer o troféu destas três competições pelo Benfica, somando ainda uma Taça da Liga esta temporada. Entre as duas passagens por Portugal venceu nove títulos em Inglaterra.

Ao serviço da seleção da Argentina conquistou um Campeonato do Mundo, duas Copa América e uma finalíssima intercontinental.