Um dos assaltantes condenado pelo roubo de joias a Kim Kardashian morreu, esta quinta-feira, um mês depois de ser condenado, revelou o Le Monde. Didier Dubreucq, 69 anos, não compareceu sequer às deliberações do caso, depois de ter sido internado nos últimos dias do julgamento devido ao cancro do pulmão que combatia.

Dubreucq foi uma de oito pessoas que sequestrou Kim Kardashian num quarto de hotel em Paris, em outubro de 2016, e roubou o equivalente a 10 milhões de euros em joias, incluindo um anel de noivado de diamantes. Quase uma década depois, a 23 de maio deste ano, oito dos dez arguidos a serem condenados em maio deste ano.

Os sequestradores eram conhecidos como “avós ladrões”, uma vez que a maior parte tinham idades entre os 60 e os 71 anos, com a exceção de um único com 35 anos.

Didier Dubreucq negou qualquer envolvimento no assalto, tendo sublinhado no depoimento em tribunal que seria um caso de “identidade trocada” e que “não tinha nada a ver” com o caso. Ainda em tribunal, segundo o Le Monde, o ladrão também conhecido como “olhos azuis”, admitiu o passado criminoso e deixou uma mensagem para o filho para que “não se tornasse como o próprio pai”.

Mesmo sem confissão do crime, o juiz condenou Didier Dubreucq a uma pena de sete anos, dos quais cinco foram suspensos – uma vez que já havia passado dois anos em prisão preventiva.