A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai entregar na terça-feira, a título póstumo, a Medalha de Honra da Cidade ao capitão da Revolução de 25 de Abril de 1974 Salgueiro Maia, anunciou esta segunda-feira a autarquia.
Numa nota, a CML indicou que a cerimónia decorrerá no salão nobre dos Paços do Concelho, às 17h30, altura em que o presidente da Câmara, Carlos Moedas, entregará a Natércia Salgueiro Maia, viúva de Salgueiro Maia, a Medalha de Honra da Cidade, atribuída ao “Capitão de Abril, rosto da revolução” a título póstumo.
Uma homenagem a Salgueiro Maia foi aprovada, por unanimidade, em 18 de dezembro de 2024, após proposta do Livre, no âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.
A autarquia aprovou então a atribuição da Chave de Honra da Cidade ao capitão de Abril, prevendo que a cerimónia deveria acontecer “no decorrer do mês de abril de 2025”.
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