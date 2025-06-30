O Ministério Público acusou um homem, residente em Ponte de Lima, pela prática de dois crimes de pornografia de menores agravados, através de redes sociais, partilha e detenção de ficheiros de teor pornográfico, foi esta segunda-feira divulgado.

Em publicação na sua página de Internet, a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) refere ter sido requerida a condenação do homem “nas penas acessórias de proibição do exercício de profissão, emprego, funções ou atividades cujo exercício envolva menores e de proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais”.

De acordo com a acusação deduzida pelo MP, em 12 de junho, o homem “manteve conversas de cariz sexual com uma menor, de 8 anos, nas quais, em diversas ocasiões, lhe solicitou o envio de fotografias e vídeos com exibição dos órgãos sexuais e em poses sexualizadas, o que conseguiu“.

Nas conversas, “o arguido ainda abordou a menor para um encontro, que não veio a suceder“.

Segundo o MP, o homem “detinha dois telemóveis contendo conversas similares com uma outra menor, de 11 anos, e ficheiros de imagem e vídeo de órgãos sexuais e em poses sexualizadas desta, que obteve através do WhatsApp, assim como outros 36 outros ficheiros de imagem e vídeo de igual teor relativos a menores de 18 anos de idade, oitos quais de menores de 14 anos”.