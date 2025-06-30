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Pelo menos 935 pessoas foram mortas no Irão durante a guerra de 12 dias com Israel, que terminou a 24 de junho, anunciou esta segunda-feira a agência oficial iraniana Irna.

“Durante a guerra de 12 dias travada pelo regime sionista contra o nosso país, 935 mártires foram identificados até agora”, entre os quais 132 mulheres, “algumas das quais estavam grávidas” e 38 crianças, declarou a agência, citando o porta-voz do poder judicial, Asghar Jahangir.

O responsável expressou condolências aos familiares dos mortos causados por “esta guerra imposta”, informou a agência de notícias iraniana IRNA.

Jahangir salientou ainda que Israel “falhou” em alcançar os seus objetivos, argumentando que o conflito terminou com “uma derrota histórica” às mãos das forças do Irão.

Israel lançou, a 13 de junho, uma ofensiva aérea maciça contra o Irão, afirmando querer impedir que este país se dotasse de uma bomba atómica.

Centenas de alvos militares e nucleares, bem como zonas habitadas, foram atingidos por estes ataques, que custaram a vida, nomeadamente, a altos oficiais iranianos e cientistas do programa nuclear.

O Irão retaliou com disparos de mísseis e drones contra Israel, que causaram 28 mortes, segundo as autoridades israelitas.

Um cessar-fogo iniciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, entrou em vigor a 24 de junho.