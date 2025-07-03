Um homem atacou e feriu quatro pessoas com um “objeto perigoso” num comboio alemão com destino a Viena. A bordo de um expresso intercidades (ICE), antes de passarem pela estação de Straßkirchen, no estado da Bavária, a polícia conseguiu intercetar o atacante que, de acordo com o jornal Welt, carregava um machado, e terá sido detido ainda no comboio. Ataque ocorreu às 13h55 locais (12h55 em Portugal Continental), de acordo com um comunicado emitido com a polícia estadual, e as autoridades não conseguiram apurar uma explicação para o ataque.

As autoridades notam que foram mobilizados “bombeiros, polícias e serviços de emergência em grande número” para o local, para apoiar os quase 500 passageiros que seguiam a bordo do comboio da Deutsche Bahn, a operadora da ferrovia alemã. Os quatro feridos ligeiros registados foram transportados para o hospital e o próprio atacante terá sofrido “ferimentos algo sérios”, de acordo com a polícia. Ninguém se encontra em perigo de vida.