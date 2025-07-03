A morte do futebolista Diogo Jota e do seu irmão André está a ser alvo de grande atenção mediática, com os principais jornais internacionais a darem grande destaque ao acidente nos sites. Desde manchetes a artigos atualizados ao minuto, meios de comunicação como o New York Times, o El País, o Le Fígaro e o The Sydney Morning Herald têm o acidente fatal do jogador da seleção nacional e do Liverpool em primeiro plano.

Foram os órgãos de comunicação social espanhóis que, ao início da manhã, começaram a avançar que o carro onde Diogo Jota e o irmão seguiam tinha sofrido um despiste e que acabara por ser consumido pelas chamas. No El País, a notícia foi manchete do jornal, assim como no Telegraph, que dá grande destaque ao acidente de viação.

Já o El Mundo recorda o jogador português com reações do Liverpool e do Futebol Clube do Porto, enquanto que em Itália o Gazetta dello Sport fala numa “tragédia em Espanha” e o Corrierre dello Sport escreve que “o futebol está de luto”, acompanhando todas as atualizações num artigo em direto.

Também no New York Times a morte do avançado ganha destaque na página online do jornal, com uma fotografia de Diogo Jota pelo Liverpool, e os britânicos The Guardian, Sky News, Telegraph e BBC recordam o jogador, com os últimos três a acompanhar em artigos em direto — tal como fez o Observador — todas reações mundiais.

Já em outros continentes, Diogo Jota chegou às páginas online do jornal chinês South China Morning Post, dos jornais australianos The Australian e The Sydney Morning Herald e dos brasileiros Folha de São Paulo e O Globo, onde na manhã desta quinta-feira era uma das notícias mais lidas.

Também a imprensa belga destacou nas suas edições publicadas na Internet a morte do futebolista português. “Diogo Jota, avançado do Liverpool e de Portugal, morreu num acidente de viação”, é o título do diário francófono Le Soir, enquanto o La Libre titula “Drama no mundo do futebol: Diogo Jota, 28 anos, jogador do Liverpool, morre num acidente de viação”.

O diário Dernière Heure refere “O mundo do futebol: Diogo Jota, avançado do Liverpool, morre num acidente de viação”.

Na imprensa de língua neerlandesa, o De Standaard destaca que “Diogo Jota, avançado do Liverpool, morre em acidente de viação” e o De Morgen titula “Diogo Jota (28 anos), jogador do Liverpool, e o seu irmão (26) morrem num acidente de viação”.