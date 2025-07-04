Uma pequena minoria de 18% dos portugueses defende um investimento da política regional europeia em infraestruturas e capacidades de defesa, enquanto 58% querem uma melhoria dos equipamentos de saúde e educação, indicou um Eurobarómetro divulgado esta sexta-feira.

De acordo com o inquérito sobre a consciência e a perceção dos cidadãos em relação à política regional da União Europeia (UE), a média no bloco comunitário em relação a estas duas questões foi de 23% e de 49%, respetivamente.

No que diz respeito aos investimentos na área da defesa, nomeadamente na indústria, Itália (12%), Bulgária (13%), Hungria (14%) e Eslovénia (14%) foram os países com menores percentagens de apoiantes, ao contrário da Estónia (50%), Finlândia e Lituânia (46%) e da Dinamarca e Suécia (41%). Outro país vizinho da Rússia, a Letónia, também registou uma percentagem alta de apoio (40%).

De acordo com o estudo, metade dos portugueses defende que a política de coesão deve apoiar todas as regiões e não apenas as mais pobres (a média entre os 27 do bloco foi de 64%), enquanto 78% (a média europeia foi de 79%) acreditam que a política regional teve um impacto positivo no desenvolvimento das suas cidades ou regiões.

O inquérito foi realizado entre 22 de abril e 8 de maio, a cidadãos europeus maiores de 15 anos, tenho abrangido 25.737 entrevistas, das quais 1.009 em Portugal.