Sete urgências vão estar encerradas no sábado e oito no domingo, sendo uma de pediatria e as restantes de ginecologia e obstetrícia, indica o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consultado pela Lusa às 12h00 desta sexta-feira.

As urgências de obstetrícia e G+ginecologia dos hospitais do Barreiro, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém, Aveiro e Leiria estarão encerradas no sábado e no domingo, enquanto as do Hospital de Abrantes apenas estarão fechadas no domingo, de acordo com as escalas de urgência no portal.

Previsto está também o encerramento durante o fim de semana das urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira.

Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indica as pediátricas do Hospital Amadora-Sintra (entre as 00h00 e as 08h00 e as 20h00 e 24h00) e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures (00h00 e as 24h00) no sábado e no domingo.

Assim como as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (Lisboa Ocidental) nos dois dias entre as 00h00 e as 24h00, enquanto as do Hospital de Braga só estarão abertas a casos referenciados entre as 08h00 e as 24h00 de domingo.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.