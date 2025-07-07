A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) deu alimentos a 95 mil famílias em 2024, um aumento de quase 60% face a 2023, anunciou esta segunda-feira a instituição, ao anunciar para esta semana mais uma campanha de angariação de bens.

Em comunicado, a CVP refere que em 2024 apoiou 95.169 famílias com alimentos ou cartões alimentares, mais 35.169 famílias em relação a 2023.

Na nota, a instituição anuncia que a segunda ação de 2025 da campanha Vale +, destinada a angariação de bens essenciais e donativos, começa na quinta-feira e termina em 26 de julho, abrangendo 281 supermercados em todo o país.

A primeira ação deste ano da campanha Vale +, que decorreu em março, permitiu angariar 239.932 euros em vale, 183.496 produtos e 134.315 refeições para “famílias em situação de maior vulnerabilidade”.

A campanha “visa dar resposta ao aumento dos pedidos de apoio social, em particular no acesso a bens alimentares e de primeira necessidade, como produtos de higiene”. No próximo fim de semana, a entrega de alimentos e produtos de higiene poderá ser feita diretamente a voluntários da CVP nos supermercados aderentes.

A compra de vales alimentares e monetários (de 1, 3 e 5 euros) estará disponível entre quinta-feira e 26 de julho nas caixas registadoras das superfícies comerciais e será revertida em produtos essenciais que serão distribuídos pela CVP às famílias carenciadas.

O leite, o azeite, o atum e os produtos de higiene estão entre os bens não perecíveis mais procurados, enquanto os vales alimentares são sobretudo para a compra de produtos frescos e dietas específicas.

“Já não apoiamos apenas aqueles em situação de desemprego, mas também famílias que, apesar de integradas no mercado de trabalho, enfrentam necessidades urgentes”, assinalou, citado em comunicado, o presidente da CVP, António Saraiva.