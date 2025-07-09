Leia o artigo em direto onde seguimos em tempo real o julgamento da Operação Marquês

“Meu caro amigo”, “cumprimentos à esposa”, “porque não vem jantar à minha casa?”. Estas são algumas das expressões ouvidas esta terça e quarta-feira nas sessões de julgamento da Operação Marquês, captadas nas escutas aos telefonemas do ex-primeiro-ministro José Sócrates e o antigo gestor do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, que é acusado de o corromper. Expressões que, na ótica do Ministério Público (MP), são provas de uma relação de amizade entre os dois homens, que o antigo governante garante não existir. “É das mais extraordinárias fabricações do processo Marquês”, disse esta semana perante o coletivo de juízas.

Logo no segundo dia de julgamento foram ouvidas em tribunal cinco interseções telefónicas entre José Sócrates e Salgado, que levaram a juíza Susana Seca a questionar o arguido sobre a “incongruência” entre o que designou como “hostilidade” do BES ao seu Governo e a aparente familiaridade das conversas. Já esta quarta-feira estenderam-se à proximidade do antigo governante com Henrique Granadeiro, ex-administrador da PT e também arguido neste processo.

Um telefonema, em particular, levou ao momento mais tenso da sessão e Sócrates a afirmar que perdera todo o respeito pelo MP: a transmissão, a pedido dos procuradores, de uma gravação em que relatava a Granadeiro um jantar no qual se debateu as relações íntimas de António de Oliveira Salazar.

Estas são as escutas que estão a opor a equipa de procuradores liderada por Rómulo Mateus, que quer provar que há uma contradição entre o que Sócrates tem dito e a realidade, e o ex-primeiro-ministro, que chegou a agradecer ao Ministério Público por transmitir uma interseção telefónica que acredita que jogou a seu favor perante o tribunal.

8 de maio: o segundo dia de julgamento e as primeiras escutas

A relação entre José Sócrates e Ricardo Salgado

“Lembra-se bem que tivemos uma divergência, que sanámos (…) Tenho simpatia por si, que ao longo destes seis anos em que fui primeiro-ministro, tenho ideia de que sempre foi uma pessoa muito competente e capaz”.

O segundo dia de julgamento foi marcado, em grande parte, pelas garantias de José Sócrates de que não era nem nunca foi próximo de Ricardo Salgado, tendo o ex-primeiro-ministro apontando como provas as escutas que constam no processo, nomeadamente uma em que teria falado aos banqueiro sobre uma “divergência” que tiveram no passado sobre a operadora brasileira Vivo (joint-venture entre a Portugal Telecom e a espanhola Telefónica). Por pedido do procurador do Ministério Público Rui Real, e perante a concordância da juíza, esse telefonema, de 30 de julho de 2014, foi mesmo transmitido, tendo o tribunal decidido que se ouvissem mais outros quatro.

No primeiro áudio os dois homens falam sobre a situação do Banco Espírito Santo. Sócrates deixa uma palavra de “ânimo” a Salgado face à difícil situação do banco, numa altura em que se equacionava a possibilidade de haver uma intervenção pública na instituição. O ex-primeiro-ministro mostra-se chocado com a forma como o banqueiro está a ser tratado e recorda como tiveram uma discordância que foi superada. “Lembra-se bem que tivemos uma divergência, que sanámos, que se tratou da questão da Vivo”, diz.

Durante a chamada Salgado assume que “um dia gostaria de lhe contar os detalhes” do que se passou e garante: “Eu não baixo os braços e continuo a lutar.” Sócrates declara ter “simpatia” pelo banqueiro. “Tenho ideia de que sempre foi uma pessoa muito competente e capaz”.

É um dos grandes banqueiros deste país (…) Lembro-me muitas vezes da gentileza e da simpatia que tiveram comigo”.

Numa outra escuta, de 8 de novembro de 2013, Sócrates é ouvido a tratar Salgado por “meu caro amigo” e a elogiá-lo: “É um dos grandes banqueiros deste país”; “foi uma das pessoas que deixou um sentimento de grande admiração, quero que saiba isto da minha boca”; “uma das pessoas que mais gosto meu deu conhecer”.

No telefonema diz ainda que “quis dar-lhe uma palavra de amizade e de consideração”. “Lembro-me muitas vezes da gentileza e da simpatia que tiveram comigo“.

“O meu amigo tem de tomar cuidado agora”.

A terceira interseção telefónica aparenta ser uma chamada de Ricardo Salgado a José Sócrates por engano. O banqueiro convida-o, então, para um almoço. “Diga quando”, retorna o ex-primeiro-ministro. “Porque não vem jantar a minha casa?”, sugere o antigo gestor do BES.

Sócrates garante que tem “imenso gosto” nisso e deixa um alerta a Salgado: “O meu amigo tem de tomar cuidado agora”, tendo o outro homem insistido no jantar e que convidassem “uns amigos em comum do Alentejo”.

“Vejo com amargura o que lhe está a acontecer (…) Ver um primeiro-ministro a dançar em cima da campa de um grupo empresarial português”.

A quarta escuta é de outubro de 2014, altura em que decorria uma Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo. É Sócrates que inicia o telefonema, através da secretária de Salgado, porque tinha uma chamada não atendida sua. “Meu caro amigo como está”, trata Sócrates, recebendo um convite para almoçarem juntos.

O antigo governante diz que vê com “amargura grande” a situação pela qual o banqueiro está a passar. “Ver um primeiro-ministro a dançar em cima da campa de um grupo empresarial português …”, lamenta, numa referência a Pedro Passos Coelho. Salgado sublinha que é algo “inqualificável” e sublinha que “gostaria muito” de estar com Sócrates.

“Eu convido os meus amigos para almoçar aqui no palácio do Estoril”, diz o antigo gestor do BES. Sem conseguirem fechar uma data que se adeque a ambos, decidem deixar o almoço pré-agendado e confirmar mais tarde. O ex-primeiro-ministro despede-se com um “bon courage” e deixa cumprimentos à esposa de Salgado: “Já não vejo a sua mulher há muito tempo”.

“Não pude aceitar o convite para aquela sexta-feira, porque a alteração de horário colidia com uma obrigação familiar”.

Na quinta chamada, José Sócrates não reconhece de imediato a voz de Ricardo Salgado, que lhe liga para lhe dar os parabéns por uma condecoração que recebeu em 2014. “Não pude aceitar o convite para aquela sexta-feira, porque a alteração de horário colidia com uma obrigação familiar”, diz o primeiro. “Seria um jantar lá em casa e eu convidava um casal amigo, lá daqueles da agricultura alentejana”, responde o banqueiro.

Juíza aponta “incongruência” sobre relação, Sócrates responde com “grandeza” pessoal

Após serem reproduzidas as cinco escutas, a juíza apontou uma “incongruência” entre o que Sócrates designou como “hostilidade” do BES ao seu Governo e a aparente familiaridade captada nestas conversas. “Estava a enquadrar a relação não numa amizade, mas apenas num contacto institucional. Destes contactos ressalta alguma familiaridade: combinação de jantares, visitas a casa, de combinação com familiares próximos, cumprimentos à esposa… e a dar a entender que já tinham tido contactos mais próximos. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso”, observou.

José Sócrates quis rebater as impressões de Susana Seca. “Liguei-lhe em novembro de 2013 para dar uma palavra de incentivo perante tudo o que estava a acontecer. Depois, em abril de 2014, Ricardo Salgado liga-me por engano. E tive a reação de quem não tinha o telefone. Destas conversas ficam patentes três coisas: não tinha o telefone de Ricardo Salgado; não sabia onde era a casa dele”, afirmou, acrescentando que ficou “absolutamente evidente” a divergência que tiveram sobre a operadora brasileira Vivo.

O ex-primeiro-ministro disse ainda que “só há incongruências para quem quer ver incongruências” e que demonstrou “grandeza”. “O que disse, mantenho. Tenho a ideia de que era o melhor banqueiro português, o mais competente. E por isso quis deixar uma palavra de consideração pessoal, apesar do momento difícil. A isso chama-se ter grandeza. De quem? Da minha parte.”

9 de maio: os telefonemas com Granadeiro e os lamentos do motorista

A relação entre José Sócrates e Henrique Granadeiro

“Tem um lugar muito especial entre todos os meus amigos”.

Foi a primeira escuta do dia, transmitida a pedido do Ministério Público, e a que mais polémica gerou no terceiro dia de julgamento da Operação Marquês. É de outubro de 2013 e José Sócrates e Henrique Granadeiro, que se tratam por “meu caro” e tecem várias críticas à atuação do Governo que se seguiu ao do PS de Sócrates quanto à gestão da economia portuguesa e da relação com as principais empresas nacionais.

“Foi ontem que a Caixa vendeu a PT?”, pergunta Sócrates. “Foi ontem”, confirma Granadeiro. “Isso é que foi um gesto patriótico. Temos um Governo que não tem consciência dos valores patrióticos, é uma coisa deprimente”, lamentou o antigo governante.

A conversa segue então por um caminho de maior informalidade e Sócrates conta sobre um jantar em que estiveram também presentes Almeida Santos e Mário Soares, no qual debatiam relações íntimas de António de Oliveira Salazar. As declarações geraram alguns risos abafados na sala, um claro desconforto entre o coletivo e críticas das defesas, com Sócrates a dizer que perdera todo o respeito ao MP e o seu advogado, Pedro Delille, a pedir que as escutas fossem “desentranhadas” e a prova declarada “proibida”.

O procurador Rui Real justificou que, estando em causa a relação e o grau de confiança entre Sócrates e Granadeiro, toda a escuta era relevante para o demonstrar. Isto depois de Sócrates ter garantido na véspera que não eram amigos e “nunca” tinham jantado juntos.

A juíza admitiu que teve “dúvidas” face ao pedido do MP, mas acabou por autorizar a audição da escuta. “O tribunal lamenta o incidente”, reagiu Susana Seca. Mas o antigo líder do PS retorquiu que “estava à espera de um pedido de desculpas”, que não chegou, e que “estava à espera que o tribunal tivesse uma posição mais firme.” Mais à frente, e perante alguns comentários críticos de José Sócrates pelo “vaudeville” da reprodução de escutas, o procurador Rui Real queixar-se-ia ao tribunal da forma como o antigo primeiro-ministro se estava a dirigir ao MP.

“Agora já não é preciso. Era uma coisa simples, trivial”.

A segunda chamada é muito mais breve. José Sócrates liga a Henrique Granadeiro, afirmando que tinha uma chamada perdida. “Agora já não é preciso. Era uma coisa simples, trivial”, responde o ex-administrador da PT, explicando que queria apenas marcar um encontro entre os dois.

“Oh meu caro amigo”, exclama o ex-primeiro-ministro, revelando que nessa altura estava de férias no Algarve, mas mostrando-se disponível para combinarem uma data.

“Temos de falar sobre isso pessoalmente, combinamos um café ou eu vou aí ter a sua casa”.

Esta escuta é de julho de 2014 e logo nos primeiros instantes ouve-se José Sócrates explicar o motivo da chamada: um encontro entre os dois que tinha sido adiado devido a uma viagem do ex-primeiro-ministro ao Brasil. “Foi para lhe dar um abraço no meio de tudo isto, mandei também uma mensagem ao nosso comum amigo com quem jantámos recentemente”, afirma, sem concretizar a quem se refere.

“Como é que vê isso?”, questiona Sócrates, com Granadeiro a responder: “Temos de falar sobre isso pessoalmente, combinamos um café ou eu vou aí ter a sua casa.”

As três escutas foram ouvidas de seguida, com o procurador Rui Real a questionar então Sócrates sobre se mantinha que não era amigo de Henrique Granadeiro. Depois de tecer as críticas à transmissão da conversa sobre Salazar, o antigo governante sublinhou que “nunca disse” que não eram amigos, indicando que se conheceram através da ex-mulher de Granadeiro.

O círculo perfeito que regressa a Sócrates e Salgado

“Quero dar-lhe um abraço de boas festas, de memória, para que os meus amigos não me esqueçam e que sou muito vosso amigo, muito amigo do Ricardo.”

Durante a sessão da tarde do julgamento o Ministério Público, pela voz do procurador Rui Real, pediu para serem ouvidas mais escutas telefónicas com o intuito de pedir esclarecimentos adicionais sobre a relação entre José Sócrates e Ricardo Salgado — uma relação que o ex-primeiro-ministro tem caracterizado como “institucional” e não de amizade.

Foi então reproduzida uma escuta, de 28 de dezembro de 2011, na qual o antigo primeiro-ministro liga a José Maria Ricciardi (primo de Salgado), que na véspera criticou e descreveu como “personagem”. “Quero dar-lhe um abraço de boas festas, de memória, para que os meus amigos não me esqueçam e que sou muito vosso amigo, muito amigo do Ricardo. Nesta época natalícia pensei em vós, infelizmente não liguei mais cedo porque andei a arrastar-me com uma gripe”, ouve-se Sócrates dizer. Ricciardi responde: “Também lhe mando um abraço, nunca me esqueci de si”.

O procurador Rui Real questionou então José Sócrates sobre a que Ricardo se referia, tendo o primeiro-ministro esclarecido que falava do antigo gestor do Banco Espírito Santo (BES) e reiterado que isso não significava que os dois eram próximos. “Referi-me a Ricardo Salgado exatamente na mesma condição em que me referi nas outras chamadas. E quando uso amigo ou mesmo caro amigo é um termo que uso de forma coloquial, mas que não deve ser interpretado de forma literal. Ricardo Salgado não é meu amigo, nunca foi a minha casa, eu não ia à casa dele, não tinha o telemóvel dele … Foi isso que disse e isso que mantenho”, afirmou perante o coletivo de juízas.

“Tenho o número de telefone dele que ele disse que era só para o primeiro-ministro utilizar”.

É reproduzida uma nova escuta, desta vez de um telefonema de José Sócrates à sua secretária, Maria João, em novembro de 2013. Ouve-se o ex-primeiro-ministro a pedir-lhe se pode telefonar à assistente de Ricardo Salgado para lhe pedir o número de telefone. “Tenho o número de telefone dele que ele disse que era só para o primeiro-ministro utilizar”, responde a secretária.

Para Sócrates este telefonema prova que não tinha o contacto de Ricardo Salgado, com a juíza Susana Seca a questionar: “Então a sua secretária tinha o telefone?”. “A minha secretária era secretária do primeiro-ministro. E tinha o número de telefone de outras pessoas, e tinha o número de telefone de Ricardo Salgado que a secretária disse para utilizar, mas só se fosse o primeiro-ministro”, explicou.

A juíza questionou então se era um número de telefone dedicado só a esse contacto. “Não é isso que está escrito. O que está escrito é que a minha secretária tinha um telefone para utilizar e se o fizer, que seja só o primeiro-ministro a utilizar. O Ricardo Salgado dava número de telefone e pediu ‘use só você'”, esclareceu. “Eu também o faço … dizer ‘tome este número, mas não o dê a ninguém'”.

“Amanhã às 20h30 jantar em casa de Ricardo Salgado”.

De seguida não um telefonema, mas uma mensagem, enviada pela secretária Maria João a José Sócrates a 22 de abril de 2014. A secretária dizia que haveria um jantar na casa de Salgado, deixando a morada do banqueiro e acrescentando que também estaria presente Henrique Granadeiro — ex-administrador da PT e também arguido na Operação Marquês.

O antigo governante assegurou, no entanto, que “não houve jantar”, apesar de não se recordar do que levou ao cancelamento. “Sei que estive uns minutos com Ricardo Salgado, entreguei-lhe o meu livro e vim-me embora. Esta mensagem prova que eu não sabia onde era o endereço de Ricardo Salgado. Será que devo agradecer ao MP?”

“Vai ali jantar. Sabes quem é o Ricardo Salgado? Aqui nas vivendas em frente à Boca do Inferno, em Cascais… É o presidente do BES. Já fui hoje a Trás-os-Montes, já voltei, agora ficou ali”.

De regresso aos telefonemas, mas desta vez para ouvir o motorista de Sócrates, também arguido e acusado de um crime de branqueamento de capitais. Durante a chamada, gravada no mesmo dia que a mensagem foi enviada, ouve-se João Perna a relatar que trouxe o ex-primeiro-ministro a casa do banqueiro. “Vai ali jantar. Sabes quem é o Ricardo Salgado? Aqui nas vivendas em frente à Boca do Inferno, em Cascais … É o presidente do BES. Já fui hoje a Trás-os-Montes, já voltei, agora ficou ali”, diz.

“Foi jantar a casa do Ricardo Salgado, ficou lá até à 1h”.

Este telefonema foi captado no dia seguinte e nele se ouve João Perna a queixar-se do longo dia de trabalho ao serviço do antigo primeiro-ministro. “Então estás de folga”, pergunta alguém ao motorista. “Qual folga, estou aqui desde as 10h30 (…) Fui a Trás-os-Montes, voltei, foi jantar a casa do Ricardo Salgado, ficou lá até à uma e depois foi ainda chegar a casa”, lamentou.

É verdade que tenha lá estado em casa de Ricardo Salgado?, pergunta o procurador. Ao tomar a palavra, José Sócrates atirou ao MP. “Essa investigação policial parece muito interessante, mas vou desiludi-lo. Fui a casa de Ricardo Salgado, às nove e meia e saí por volta das 22h e depois fui a outra casa no Estoril. E não me pergunte que casa. Era tão fácil… bastava perguntar, mas prefere este ‘vaudeville’”, garantiu. “Estive cerca de meia hora e depois fui para outra casa onde o pobre do João Perna teve de ficar à espera”.

A juíza não gostou expressão “vaudeville” e repreendeu-o. “Só disse vaudeville e acredite que me contive”, respondeu.

Também a acusação reagiu ao “vaudeville” bem como a alguns comentários críticos de José Sócrates sobre algumas perguntas. O procurador Rui Real queixou-se ao tribunal da forma como o antigo primeiro-ministro se estava a dirigir ao Ministério Público: “Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que desrespeita o MP”, declarou.