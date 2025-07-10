O Presidente angolano, João Lourenço, condecorou, esta quarta-feira, centenas de militares das Forças Armadas Angolanas pelos seus feitos para defesa da Pátria, incluindo o general Higino Carneiro e o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, falecido há três anos.

A distinção, segundo o decreto presidencial partilhado na página de Facebook da presidência angolana, visa reconhecer e incentivar as carreiras militares e dignificar oficiais e subalternos “que tenham prestado um exemplar contributo na elevação da nação e às Forças Armadas Angolanas”.

As condecorações incluem cerca de 80 generais, como os ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, já falecidos, figuras ligadas aos órgãos máximos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) como António dos Santos França “Ndalu”, o ministro e chefe da Casa Militar Francisco Pereira Furtado, Julião Mateus Paulo “Dino Matross” e o ministro João Ernesto dos Santos “Liberdade”, bem como Fernando Garcia Miala, chefe da “secreta” angolana.

Na lista está também Higino Carneiro, que na semana passada anunciou a sua pré-candidatura à liderança do MPLA, no poder desde 1975, e que concorre a novas eleições gerais em 2027.

João Lourenço, que cumpre o seu segundo mandato como Presidente de Angola, não poderá ser novamente candidato.