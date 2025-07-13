O presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, Valentino Salgado Cunha, foi apanhado a conduzir com uma taxa de 1,8 gramas de álcool por litro de sangue e foi detido, avançou este domingo o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, a detenção do autarca ocorreu na madrugada de sábado, quando seguia no seu carro particular e foi sujeito ao controlo de uma operação de fiscalização da GNR em Vendas Novas.

A fiscalização ocorreu num momento em que decorriam as festas da freguesia de Landeira, integradas no município e nas quais Valentino Salgado Cunha, de 33 anos, teria estado presente. Contactado pelo CM, o autarca assumiu apenas ter estado num convívio com amigos e recusou mais comentários, devendo ir esta segunda-feira a tribunal.

A taxa de álcool de 1,8 gr/l configura já crime, uma vez que conduzir em estado de embriaguez com uma taxa igual ou superior a 1,2 gr/l já pode levar a uma punição com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Valentino Salgado Cunha era o vice-presidente da autarquia de Vendas Novas, tendo assumido a partir de janeiro de 2024 a presidência do município, na sequência da eleição do então líder da autarquia, Luís Dias, como deputado do PS para a Assembleia da República, em março do ano passado.

Entretanto, Valentino Salgado Cunha não foi o nome escolhido pelo partido para encabeçar a lista socialista à Câmara de Vendas Novas no próximo dia 12 de outubro, tendo já admitido, em declarações à Lusa em janeiro deste ano, o cenário de uma candidatura independente à presidência da autarquia. “O foco principal é cumprir o atual mandato até ao fim. No futuro, certamente, posso vir a ter outras oportunidades de participar de forma tão ativa como agora”, disse.