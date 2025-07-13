Sábado, 12h30, antes da hora de almoço, antes da primeira individual de Wimbledon. Por mera coincidência, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner coincidiram no período de treino antes da tão aguardada decisão do terceiro Grand Slam da temporada. Cruzaram-se nos acessos de Aorangi Park, não trocaram mais do que uma frase e uma palavra. “Tutto bene, Jannik?”, atirou o espanhol, descontraído como sempre. “Bene“, respondeu logo o italiano, mais concentrado do que nunca. Um trazia toda a sua equipa atrás, outro chegou mais cedo do que os seus dois treinadores. As duas caras da nova Era Dourada não poderiam ser mais diferentes, a forma de encarar uma final é cada vez mais diferente. E era neste contexto que chegava a decisão mais “nova” desde 2006, no primeiro duelo em relva por Wimbledon que Roger Federer e Rafa Nadal travaram.

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Novak Djokovic, que parece ter entregue de vez a batuta do ténis aos novos reis do circuito, continua a ser o jogador com mais vitórias de sempre em Majors mas a rivalidade que Alcaraz e Sinner têm construído parece encontrar mais pontos de contacto com o início do duelo entre o suíço e o espanhol. Outro exemplo: nesse mesmo ano de 2006, Federer e Nadal tinham feito a sua primeira final de um Grand Slam em Roland Garros, tal como aconteceu agora com a dupla que em conjunto soma apenas 45 anos (22-23). A única coisa que não encontra ainda paralelo é o aparecimento de um Terceiro Mosqueteiro como aconteceu com o sérvio – sendo justo recordar que durante essa década e meia de domínio da tríada houve também Andy Murray. De resto, são muitos os pontos de contacto. E tal como aconteceu em 2006, quando Federer olhou para essa decisão de Wimbledon como uma “vingança” da derrota em Roland Garros, aqui o contexto era o mesmo.

Déjà vu. The first time since 2008, that Roland-Garros and Wimbledon have had the same Gentlemen’s Singles finals#Wimbledon pic.twitter.com/SzMv0NFihk — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Alcaraz e Sinner faziam já o 13.º encontro entre si, com vantagem do espanhol nos recentes duelos mas uma vitória do italiano quando se defrontaram nos oitavos da relva londrina em 2022, mas tudo mudara desde a mítica decisão na terra batida francesa que ficou como uma das melhores finais de sempre de Grand Slams. O transalpino teve três match points anulados, o espanhol recuperou mas ainda foi quebrado no quinto set pelo adversário, tudo foi decidido no super tie break do quinto parcial para a coroação de Carlitos. A partir daí, Alcaraz mostrou uma confiança à prova de bala que o colocou numa série de 24 vitórias seguidas, Sinner teve uma passagem fugaz por Halle com uma derrota na segunda ronda e “fechou-se” na sua bolha, a trabalhar como nunca para tentar contrariar uma história que parecia escrita para o adversário ser feliz.

Era esse sentimento que se vivia na antecâmara da final. Uma final que poderia valer o sexto Grand Slam a Alcaraz com o terceiro triunfo seguido em Wimbledon ou o quarto Grand Slam a Sinner naquela qu e era a sua quarta final consecutiva de um Major. Com uma certeza: era altamente improvável que se visse algo como acontecera na véspera, com Iga Swaitek a “atropelar” Amanda Anisimova com um duplo 6-0…

“Que parte do jogo de Sinner escolheria para mim? Bom, da minha parte penso que escolheria o backhand dele a deslizar com a perna esquerda… Para mim é dos melhores do circuito, se não o melhor. É mesmo uma brutalidade”, respondia Alcaraz ao jornal Marca após o triunfo diante de Taylor Fritz nas meias-finais. Sem grandes problemas, o espanhol mostrava grande tranquilidade a abordar tudo o que rodeava esta decisão mas sempre a fintar qualquer ponta de favoritismo que lhe fosse atribuído. “Como grande campeão que é, o Jannik aprende de tudo, incluindo das derrotas, dia a dia. Tenho a certeza de que vai estar mais forte tanto física como mentalmente”, apontava o extraterrestre que chegava à final com a melhor percentagem de vitórias em relva na história do ténis (92,1%, 35 triunfos, três derrotas), à frente de Federer e Djokovic.

22 year old Carlos Alcaraz defeats Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) to reach a 3rd consecutive #Wimbledon final. 6th Grand Slam final (won the previous 5) 24 consecutive tour wins

20 consecutive Wimbledon wins

18 consecutive grass wins 35-3 on grass in his career (92,1%) pic.twitter.com/cGsiAsyjnE — José Morgado (@josemorgado) July 11, 2025

Do outro lado, aqueles 15 minutos que pareceram uma eternidade em que ficou sentado no chão do balneário a chorar após a derrota em Roland Garros tinham agora a primeira oportunidade de uma redenção. Desde esse contratempo que foi muito mais do que um desaire numa final, Sinner esteve com os pais nos Alpes, tirou uns dias de descanso e entregou-se como nunca aos treinos após um teste em relva mal sucedido. “Foi por causa disso, de todo esse trabalho, que estou de regresso a uma final. É o segundo Grand Slam seguido em que estamos na final, o que acho fantástico para o ténis, mas não nos podemos comparar ao que Federer, Nadal e Djokovic fizeram ao longo de mais de 15 anos… O Carlos é favorito, torna-se complicado ganhar-lhe em relva mas adoro estes desafios”, destacara o transalpino que apanhou um enorme susto frente a Dimitrov nos oitavos até o búlgaro desistir mas que chegava com claros 95% de triunfos no seu serviço.

Jannik Sinner (23 years 318 days) is now the youngest player in the Open Era to reach four consecutive Men's Singles finals at Grand Slam ???? Rewriting the standards ⚡️ pic.twitter.com/gUawzcsPbX — TNT Sports (@tntsports) July 12, 2025

Essa foi uma das principais “armas” do italiano jogando contra alguém com vantagem anímica no confronto direto, que levava 20 vitórias seguidas em Wimbledon e que somava 24 triunfos consecutivos desde a derrota com Holger Rune na final de Barcelona. Mesmo sentindo que Alcaraz é o novo menino querido do ténis da atualidade, pela forma como festejava os seus melhores pontos, e mesmo começando a final a perder o set inicial com quatro encontros consecutivos do espanhol, Sinner nunca baixou a guarda, foi melhor (em fases do encontro, muito melhor) e conquistou o quarto Grand Slam da carreira em cinco finais, naquele que foi um triunfo histórico também por ser a estreia em Wimbledon contra o antigo bicampeão do torneio.

A storybook ending for Jannik Sinner ???? pic.twitter.com/xYxcWR51d0 — US Open Tennis (@usopen) July 13, 2025

A century of matches. A quartet of titles. Jannik Sinner's 100th Grand Slam match brings him a #Wimbledon victory ???? pic.twitter.com/LKTHnM1fxx — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Apesar de toda essa expetativa, não se pode dizer que o encontro tenha começado com grande “qualidade” ou emoção tendo em conta a vantagem que o serviço ganhava em relação a tudo o resto. Alcaraz abriu com um jogo em branco em que Sinner apenas conseguiu devolver uma bola, Sinner ganhou depois a 30 mas sempre a controlar, Alcaraz venceu também a 30 após chegar ao 40-0, Sinner fez o 2-2 em branco. Só mesmo na quinta partida houve aquilo a que se pode chamar “jogo”, com o espanhol a não ser tão efetivo no serviço frente a um italiano a entrar mais rápido na bola – e com capacidade de escolher para onde queria receber para trabalhar o resto do ponto – e a fazer mesmo o break. Os serviços voltariam depois a entrar mas Sinner tinha essa preciosa vantagem de depender apenas de si para fechar o primeiro set contra um Alcaraz mais confortável quando o serviço não definia o ponto, como aconteceu no break do 4-4 e como voltou a acontecer de seguida para o 6-4, com uma bola do outro mundo em volley a fechar o parcial nas vantagens.

Sinner strikes. The Italian breaks Alcaraz to lead 3-2#Wimbledon pic.twitter.com/FEA75gmyVh — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

VAMOSSSS ???? The defending champion takes the first set against Jannik Sinner, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/HjlV5S7Naj — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

A própria reação das bancadas à forma como fechou esse ponto pareceu deixar Alcaraz “deslumbrado” na longa tarefa que tinha ainda pela frente, abrindo o segundo set com três pontos de break entre nova dupla falta e bolas nos pés que ficaram na rede e o serviço quebrado à terceira tentativa, sendo que logo a seguir perdeu a oportunidade de fazer o contra break. A toada estava marcada, com o transalpino a resistir a jogos de serviço difíceis e o espanhol a cumprir quando tinha o saque apesar de ter falhado cinco serviços seguidos no sétimo encontro que fez o 4-3. Pelo meio, outro grande “momento” paralelo desta final: um espectador abriu uma garrafa de champanhe nas bancadas e a rolha foi aterrar ao court perto do italiano… Não se poderia propriamente antever esse cenário mas a entrada do espanhol no set seria determinante para a decisão, com Sinner a fechar mesmo o segundo parcial com duas bolas fantásticas para o 6-4.

The Hill is PACKED for what is already an epic finale ????#Wimbledon pic.twitter.com/6Cbno9wCPY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

A champagne cork landed on Centre Court during the Jannik Sinner-Carlos Alcaraz men's singles final at Wimbledon. John McEnroe: "At least take the bottle away from that person." ????????????️ #Wimbledon pic.twitter.com/xSbtdvGXt1 — Awful Announcing (@awfulannouncing) July 13, 2025

Fighting back ???? Sinner strikes early in the second set, leading Alcaraz 3-1#Wimbledon pic.twitter.com/kidZLtkyyH — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

The Royal Box reactions to this match ????#Wimbledon pic.twitter.com/oQcsvZv92N — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Voltava tudo à estaca zero, quase como se a final de Wimbledon fosse jogada à maior de três e não de cinco. Mais: percebia-se que esta poderia ser uma peça importante para o puzzle montado na decisão mais esperada do ano no ténis. Alcaraz voltou a não começar da melhor maneira, evitando dois pontos de break depois de outra entrada para esquecer, teve de ir às vantagens para segurar o sexto jogo perante um Sinner que estava a aumentar de nível e mostrava um enorme à vontade físico para jogar a campo inteiro, mas não resistiu a novo jogo de serviço com erros proibidos cometidos, perdendo o serviço no 5-4 antes da confirmação do 6-4 por parte do italiano que não só servia melhor como criava dúvidas no jogo do opositor, a tentar sem sucesso vários amorties que causavam mossa em termos anímicos. Sinner estava mais perto da redenção.

Stunning. Sinner continues a remarkable fightback to leave himself one set away from glory – he takes the third, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/B2AymOrjEU — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Recordando o histórico do espanhol, nada estava perdido. Alcaraz já tinha ganho na relva após estar a perder por 2-1, Alcaraz já tinha conquistado Grand Slams em finais em que esteve a perder por 2-1, Alcaraz ganhara há pouco mais de um mês em Roland Garros após começar a perder por 2-0. No entanto, e ao contrário do que se passara aí, Sinner conseguia neutralizar todas as tentativas do jogador de Múrcia para encontrar um clique que permitisse lutar pela reviravolta, deixando o adversário a olhar meio perdido para os seus técnicos quase a assumir que estava a perder a batalha num cenário adensado pelo break para o 2-1. A família e todos os amigos presentes no seu camarote puxavam por Alcaraz e a oportunidade chegou mesmo, com dois pontos para fazer o 4-4 no serviço de Sinner. Nem assim o espanhol encontrou a rampa para a reviravolta, acabando mesmo por perder o quarto set por 6-4 num jogo que ganhava parecenças… a Roland Garros.

Sinner moves closer… The No.1 seed leads Alcaraz 4-2 in the fourth set ????#Wimbledon pic.twitter.com/WFH5FBz6bP — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Jannik Sinner is one game away from becoming a #Wimbledon champion ???? pic.twitter.com/MlRL9FElk7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Jannik Sinner is a Wimbledon champion ???????? The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy ????#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025