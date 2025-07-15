O Presidente timorense viajou esta terça-feira para a Guiné-Bissau, para participar na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, durante a qual vai afirmar a importância de a organização liderar a promoção agrícola e o desenvolvimento equitativo.

A XV cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) realiza-se sexta-feira em Bissau, na Guiné-Bissau, dedicada ao tema: “A CPLP e a Soberania Alimentar: Um Caminho para o Desenvolvimento Sustentável”.

“A soberania alimentar não é apenas uma prioridade económica, mas também uma exigência moral“, afirmou o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, em comunicado divulgado à imprensa.

“Enquanto comunidade unida por uma língua e uma história comuns, a CPLP deve liderar a promoção de uma agricultura sustentável, o empoderamento dos pequenos agricultores e garantir que nenhum Estado-membro fique para trás na nossa busca por um desenvolvimento equitativo“, acrescentou o chefe de Estado timorense.

Na cimeira de sexta-feira, a Guiné-Bissau vai receber a presidência rotativa da organização, até 2027, e a angolana Fátima Jardim será nomeada nova secretária executiva da comunidade. Fátima Jardim vai substituir no cargo o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros timorense Zacarias da Costa, nomeado secretário executivo da CPLP em 2021.

Durante a estadia em Bissau, que termina no sábado, José Ramos-Horta vai também realizar reuniões bilaterais para “reforçar as parcerias de Timor-Leste nos domínios do comércio, da educação e da sustentabilidade ambiental no espaço lusófono”.