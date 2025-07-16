Um homem, de 27 anos, foi detido pela PSP e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada, com recurso a arma branca, em Portalegre, informou esta quarta-feira aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que deteve o suspeito na terça-feira por estar “fortemente indiciado” de agressões a outro homem, com recurso a arma branca.

De acordo com a PSP, esta situação que ocorreu em junho deste ano numa rua de Portalegre gerou “alarme social”.

A PSP adianta que, desde que teve conhecimento dos factos, procedeu às necessárias diligências com vista à identificação do suspeito e, em coordenação com o Ministério Público da Comarca de Portalegre, procedeu à detenção, fora de flagrante delito do suspeito.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial na terça-feira, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, por estar indiciado de homicídio qualificado na forma tentada.