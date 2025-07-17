Uma das vítimas mortais do incêndio num lar de idosos em Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos, foi um homem de nacionalidade portuguesa. O fogo aconteceu no passado domingo e fez pelo menos nove vítimas mortais e 30 feridos.

Já esta quinta-feira, através da rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte do português e enviou condolências à família. O Governo garantiu ainda estar a “acompanhar a situação no local através da rede diplomática.”

Ao Observador, o MNE confirma que se trata de um cidadão idoso que era residente desta casa de repouso, numa altura em que ainda que estão dois corpos por identificar.

O Governo lamenta a morte de um cidadão português num incêndio em Boston. Envia as condolências à família e continua a acompanhar a situação no local através da rede diplomática. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) July 17, 2025

O incêndio ocorreu por volta das 21h50 de domingo, no lar com o nome Gabriel House, e foi extinto na manhã de segunda-feira. Na instituição estavam 70 pessoas e as causas do incêndio ainda estão sob investigação.

Fall River, em Massachusetts, é uma zona com uma forte presença da comunidade portuguesa emigrante nos Estados Unidos.