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O exército israelita matou esta sexta-feira em bombardeamentos 21 palestinianos na Faixa de Gaza, incluindo uma família de cinco pessoas em Jabalia (norte), confirmaram à agência EFE fontes médicas no enclave. Os corpos dos familiares, incluindo duas crianças, foram levados ao Hospital Al Shifa, a oeste da Cidade de Gaza.

No sul, pelo menos outras cinco pessoas foram mortas, incluindo três mulheres e uma criança, e mais de 20 ficaram feridas num bombardeamento a tendas de deslocados na área de Al Mawasi, na cidade de Khan Younis.

De acordo com a agência de notícias oficial palestiniana Wafa, uma mulher e o filho morreram e outras nove pessoas ficaram feridas quando um drone israelita bombardeou a escola Al Hanawe, a noroeste de Khan Younis.

Soma-se um número desconhecido de moradores de Gaza mortos no bombardeamento de uma casa perto da Mesquita Al-Shafii, também em Khan Younis.

No total, desde que Israel interrompeu o cessar-fogo a 18 de março, mais de 737.000 palestinianos, cerca de 35% da população de Gaza, foram deslocados, informou na quinta-feira o gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

A maioria das casas em Gaza foi destruída ou está inabitável, e muitas famílias permanecem expostas, uma vez que as autoridades israelitas ainda não suspenderam a proibição de entrada de tendas e outros materiais de abrigo, imposta desde o início de março.

Israel também proíbe a população de tomar banho ou pescar no Mar Mediterrâneo, que para algumas famílias é o único meio de subsistência.