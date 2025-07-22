O incidente já tem mais de um mês e decorreu numa ação de campanha do PSD no distrito de Setúbal para as eleições autárquicas no Seixal, distrito de Setúbal. Ao final da tarde do dia 18 de junho, um homem aproximou-se da comitiva social-democrata, que incluía o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e exaltou-se após ter sido alvo de um alegado encontrão.

Ao Observador, fonte da PSP revela que o homem, não tendo ficado agradado com uma alegada interação física indesejada, terá proferido a seguinte frase: “Estes gajos são todos a mesma coisa, são todos maçons que acham que são donos de tudo”. Posteriormente, dirigiu-se ao ministro e disse: “Eu sei quem tu és, tu és um maçom, onde é que tu moras? O mundo é pequeno e ainda nos havemos de voltar a encontrar”.

A Sábado já tinha avançado que um desacato tinha ocorrido neste ato de campanha eleitoral, informação confirmada ao Observador por fonte oficial do Comando Distrital da PSP de Setúbal. A atitude intimidatória do homem, na casa dos 50 anos, terá levado ao acionamento da força policial que fez uma participação e identificou o homem, não considerando ter havido crime.

“Enquanto decorria o ato político, houve uma pequena altercação com um senhor que estava a praticar atividade física, vestido com equipamento para essa finalidade, e que dizia ter sofrido um encontrão por uma das pessoas que integravam a comitiva partidária”, revela outra fonte da PSP ao Observador.

A mesma fonte confirmou que os factos “ficaram classificados apenas como comportamentos inadequados e que o ministro também não quis procedimento criminal”.