O Presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou, esta quarta-feira, um processo por difamação contra a influencer Candace Owens, após a norte-americana ter realizado e publicado uma série nas redes sociais que explora a possibilidade de a primeira-dama, Brigitte Macron, “ser, na verdade, um homem”, noticia o Financial Times.

Os vídeos são “ficções estranhas, difamatórias e absurdas”, acusou, ao mesmo jornal, o advogado de Emmanuel Macron, Thomas Clare. “O princípio aqui é o da verdade. Eles acreditam que é importante defenderem-se. Owens teve múltiplas oportunidades para fazer a coisa certa e a resposta que [obtiveram] foi ridicularizá-los.”

O advogado assegurou que Emmanuel e Brigitte Macron estão dispostos a viajar para os Estados Unidos para estarem presentes durante o julgamento. “A senhora Owens sistematicamente reafirmou essas mentiras em resposta aos pedidos de que se retratasse. Concluímos que a única alternativa possível era avançar com um processo”, assinalou Thomas Clare.

Candace Owens, uma influencer ligada a movimentos conservadores nos Estados Unidos, publicou uma série de oito vídeos e podcasts em que alega que Brigitte Macron é um homem, que se chamava Jean-Michel Trogneux. A norte-americana alega que a atual primeira-dama seria familiar do Presidente e que Emmanuel Macron seria mesmo um produto criado pela CIA.

O casal Macron fala em “bullying implacável a uma escala global”. A influencer “dissecou a aparência, o casamento, a família e a sua história pessoal — distorcendo-a e criando uma narrativa grotesca criada para prejudicar” a imagem do Presidente e da sua mulher.

O rumor de que Briggite Macron é um homem começou a circular nas redes sociais em 2021. Vários ativistas e influencers norte-americanos conservadores ampliaram a teoria. Inicialmente, o Eliseu não reagiu a estas informações, mas depois começou a agir: a primeira-dama já apresentou um processo em França — e agora outro nos Estados Unidos.