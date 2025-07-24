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O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes considerou esta quinta-feira que Álvaro Santos Pereira garante independência no cargo de governador do Banco de Portugal e destacou o “reconhecimento internacional” do antigo ministro.

“A escolha do novo governador do BdP não me surpreendeu. Era um de vários nomes que estavam em equação. [Álvaro Santos Pereira] tem dois requisitos decisivos para ser governador do BdP, que lhe foram decisivos: o primeiro tem independência e segundo tem reconhecimento internacional”, disse Luis Marques Mendes.

O candidato presidencial acrescentou ainda que novo governador do BdP fez parte de um Governo há cerca de 11 anos, como ministro, afirmando que foi mais técnico que político.

“É uma pessoa que tem um grande reconhecimento internacional, no plano académico e como responsável na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com estesrequisitos, é só desejar-lhe felicidades”, vincou Luís Marques Mendes.

O economista Álvaro Santos Pereira foi escolhido para governador do Banco de Portugal (BdP), sucedendo no cargo a Mário Centeno. A indicação foi tomada na reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros e anunciada no final, em conferência de imprensa, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, António Leitão Amaro.

Álvaro Santos Pereira foi ministro da Economia e do Emprego de 2011 a 2013, no Governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP) e é atualmente o economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).