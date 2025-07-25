Ursula von der Leyen e Donald Trump vão se encontrar na Escócia para conversarem sobre as relações comerciais entre os EUA e a União Europeia, informou na rede social X.

“Após uma boa conversa com o Presidente dos EUA, concordámos em nos encontrar na Escócia no domingo para discutir as relações comerciais transatlânticas e como podemos mantê-las fortes”, lê-se na publicação da presidente da Comissão Europeia.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025

O encontro surge num contexto em que negociadores de ambos os lados procuram fechar um acordo comercial, face às ameaças vindas da Casa Branca de impor tarifas de 30% ao bloco económico europeu. Esta sexta-feira, o líder norte-americano admitiu que as “hipóteses” desse acordo ser atingido eram de “50-50” ou “talvez menos que isso”.

“Será um acordo em que eles terão de reduzir as suas tarifas, porque neste momento são de 30%, terão de as reduzir. Talvez. Ou podem deixá-las como estão”, acrescentou Trump, afirmando que os representantes “querem muito chegar a um acordo”.

Esta quarta-feira, o Financial Times, citando três fontes próximas das negociações, tinha noticiado que norte-americanos e europeus estavam “próximos” de atingir um consenso que estabeleceria uma taxa mais baixa — 15% — para vários produtos da UE nos Estados Unidos.

O conselheiro de Donald Trump para a área do Comércio, Peter Navarro, veio depois abafar as expectativas de que o acordo estaria iminente, apontando diretamente para esperarem o anúncio do Presidente.

“Nunca, nunca presumam que algo está decidido até que o chefe diga que está decidido“, afirmou Navarro à agência noticiosa Bloomberg.

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