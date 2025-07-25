Mais de 11.500 jovens portugueses participam na próxima semana em Roma no Jubileu dos Jovens, naquela que será “a maior mobilização de jovens portugueses para eventos internacionais” e que estará também “no top 5 das maiores delegações” presentes.

Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, disse à agência Lusa que os números refletem “a adesão ao apelo” do Papa Francisco em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2023, bem como “o trabalho que foi realizado paróquia a paróquia, diocese a diocese, para a mobilização dos jovens, para eles serem peregrinos de esperança neste ano jubilar”.

Segundo o responsável, que acompanhará os jovens sob o lema “A esperança em cada passo”, trata-se da maior mobilização de jovens portugueses para eventos internacionais, “quer jubilares, quer da Jornada Mundial da Juventude”, e a delegação portuguesa estará “no top 5” das maiores presentes na capital italiana.

Dirigindo-se aos participantes na JMJ, no Parque Tejo, em Lisboa, Francisco “desafiou os jovens de todo o mundo a encontrarem-se novamente em 2025, em Roma, para um novo tempo de fé, reconciliação e esperança“.

Segundo o arcebispo Rino Fisichella, responsável da Santa Sé pelo Jubileu (Ano Santo celebrado a cada 25 anos), são esperados jovens peregrinos de 146 países, 68% da Europa.

Citado pelo site Notícias do Vaticano, Fisichella destaca a participação de jovens que vêm de zonas de guerra como o Líbano, Iraque, Mianmar, Ucrânia, Israel, Síria e Sudão do Sul, referindo ainda a presença de 1.500 jovens da Coreia do Sul, onde decorrerá a próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2027.

De acordo com o bispo Graziano Borgonovo, subsecretário do Dicastério para a Evangelização e ligado à organização dos grandes eventos relativos ao Jubileu, citado pela agência de notícias católicas ACI Digital, são esperados “cerca de um milhão de peregrinos” jovens para a missa do Papa Leão XIV a 3 de agosto na Universidade Tor Vergata.

Um encontro na Basílica de São Paulo Extramuros, que contará com a presença de sete bispos portugueses, e o programa nas igrejas dos cardeais portugueses, que inclui momentos de oração, concertos-oração e uma exposição fotográfica especialmente preparada para o Jubileu, fazem parte da agenda dos jovens que se deslocam de Portugal, indica um comunicado do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil.

Adianta que, enquanto decorrer o evento, “a Click To Pray, aplicação oficial de oração do Papa, disponibilizará diariamente três orações dedicadas ao Jubileu dos Jovens (…) redigidas por sete jovens portugueses de diferentes regiões do país (…) traduzidas em várias línguas: espanhol, francês, inglês, alemão, italiano, chinês e coreano”.

O comunicado destaca ainda o “Projeto Give Back — Ecologia Integral e Jubileu 2025”, no âmbito do qual e “em continuidade com o compromisso ambiental assumido na JMJ Lisboa 2023, será promovida a plantação de 25.025 árvores, como forma simbólica de restituir à natureza a pegada ecológica da presença juvenil em Roma”, acrescentando que “a primeira árvore foi já plantada no Parque Papa Francisco, em Loures”.

“Este Jubileu dos Jovens é de uma importância muito significativa porque (…) primeiro é o Jubileu onde vai haver mais gente a participar, neste caso jovens, e depois estes jovens não tiveram medo de sair e desinstalarem-se do seu sofá (…) meter pés ao caminho”, declarou Pedro Carvalho, considerando que “este é o grande sinal que os jovens querem dar como sinal de esperança e sinal de vida e que estão vivos e querem viver bem este Jubileu”.