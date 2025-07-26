O Governo francês pediu este sábado explicações à direção da companhia aérea espanhola Vueling, depois de cerca de 50 adolescentes de confissão judaica terem sido obrigados a desembarcar de um avião.

Na quarta-feira, os jovens franceses, que regressavam de férias em Valência (Espanha), tiveram que desembarcar do avião com destino a Paris-Orly, depois de a Vueling os acusar de “comportamento inapropriado”. Alguns pais denunciaram o caso como um “ato antissemita“.

“Foram pedidas explicações, em particular para determinar se estes compatriotas foram vítimas de discriminação por motivos religiosos”, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, em comunicado.

Também foram pedidos esclarecimentos “ao embaixador de Espanha em França”, indicou a mesma fonte.

Num telefonema realizado na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, expressou à diretora executiva da Vueling, Carolina Martinoli, “profunda consternação” ao saber do desembarque do grupo de adolescentes.

O porta-voz da diplomacia francesa acrescentou que Martinoli garantiu a Barrot que “está a ser realizada uma rigorosa investigação interna” e que as conclusões vão ser partilhadas com as autoridades francesas e espanholas.

Num extenso comunicado, divulgado na quarta-feira na rede social X, a Vueling afirmou que os adolescentes exibiram “uma atitude fortemente conflituosa, colocando em risco o bom desenrolar do voo”, tendo “manipulado de forma inapropriada material de segurança e interrompido ativamente a demonstração obrigatória das instruções de segurança”.

Actualización – Comunicado de Vueling en relación con el desembarque por comportamiento conflictivo en el vuelo VY8166 pic.twitter.com/ksAFHogFeW — Vueling Airlines (@vueling) July 25, 2025

A associação de pilotos da aviação comercial espanhola (Copac) lembrou que os passageiros podem ser retirados de uma aeronave caso o comportamento afete a segurança do voo ou desobedeçam às ordens do comandante.

A Copac referiu que o comandante é a autoridade máxima, sendo responsável pela segurança do avião, das pessoas e da carga a bordo.

“O comandante toma as decisões adequadas com base no julgamento profissional e em conformidade com os regulamentos aeronáuticos e os procedimentos estabelecidos nos manuais de operações das companhias aéreas”, salientou.

A associação disse ainda que os pilotos têm manifestado “preocupação com o aumento de incidentes envolvendo passageiros perturbadores a bordo nos últimos anos” e lamentaram que “o abuso de álcool seja um fator em muitos destes incidentes”.