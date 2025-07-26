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Onze pessoas esfaqueadas numa loja no Michigan. Principal suspeito foi detido pelas autoridades locais

Este artigo tem mais de 1 ano

Seis pessoas ficaram em "estado crítico". Suspeito detido é um homem de 42 anos e gabinete do xerife local classifica o ato como sendo "aparentemente aleatório".

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ALLISON DINNER/EPA

ALLISON DINNER/EPA

Artigo em atualização

Onze pessoas foram esfaqueadas numa loja Walmart na cidade de Traverse, no estado norte-americano do Michigan. De acordo com a informação avançada pela Associated Press, o suspeito do ataque foi detido pelas autoridades locais. Seis das vítimas ficaram em “estado crítico”, continua a imprensa norte-americana.

O episódio deu-se pelas 16h45 locais (21h45 em Portugal Continental), quando um homem de 42 anos entrou no estabelecimento comercial com uma faca. O que o gabinete do xerife local definiu o ato como sendo “aparentemente aleatório”, acabou com 11 pessoas — de idades desconhecidas — a serem transportadas para o maior hospital no norte do estado, confirmou a prestadora de cuidados de saúde Munson Healthcare no Facebook.

Na sequência da entrada do atacante no Walmart de Traverse, a Associated Press refere que “em minutos”, o xerife-adjunto chegou ao local para prender o homem com a ajuda dos cidadãos que frequentavam a loja. “Onze pessoas são onze a mais, mas graças a Deus que não foram mais”, afirmou o xerife Michael Shea.

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