Onze pessoas esfaqueadas numa loja no Michigan. Principal suspeito foi detido pelas autoridades locais

Artigo em atualização

Onze pessoas foram esfaqueadas numa loja Walmart na cidade de Traverse, no estado norte-americano do Michigan. De acordo com a informação avançada pela Associated Press, o suspeito do ataque foi detido pelas autoridades locais. Seis das vítimas ficaram em “estado crítico”, continua a imprensa norte-americana.

O episódio deu-se pelas 16h45 locais (21h45 em Portugal Continental), quando um homem de 42 anos entrou no estabelecimento comercial com uma faca. O que o gabinete do xerife local definiu o ato como sendo “aparentemente aleatório”, acabou com 11 pessoas — de idades desconhecidas — a serem transportadas para o maior hospital no norte do estado, confirmou a prestadora de cuidados de saúde Munson Healthcare no Facebook.