Tem nome de craque e chega a Portugal com a difícil missão de fazer esquecer um craque. Chama-se Luis Suárez, despoletou na Segunda Divisão espanhola e revela-se como a nova aposta do Sporting nos escalões inferiores das maiores ligas europeias. Apesar de aterrar em Alvalade no mesmo “patamar” de Viktor Gyökeres pelo investimento financeiro feito, a tarefa do colombiana é mais complicado, derivado a tudo o que o sueco fez e alcançou nas últimas duas temporadas. Certo é que este Suárez, que nasceu dez anos depois do “verdadeiro”, o uruguaio, promete ser mais do que uma promessa do… Football Manager.

Nascido em Santa Marta, na Colômbia, a 2 de dezembro de 1997, Luis Suárez começou no futebol local e, em outubro de 2015, com apenas 17 anos, estreou-se ao serviço do Itagüi Leones, na Categoría Primera B, o segundo torneio mais importante do futebol colombiano. O avançado acabou por conquistar o seu local no Leones e, na mesma época, acabou emprestado aos juniores do Granada, onde chegou com o estatuto de promessa do futebol mundial e do célebre videojogo. No ano seguinte subiu à equipa B e, na Segunda Divisão B (terceiro escalão), precisou de apenas dois jogos para anotar o seu primeiro golo como profissional. No final da época, marcou cinco golos em 35 jogos e acabou vendido ao Watford por 11 milhões.

???????? Luis Javier Suárez (22) – on loan from @WatfordFC – is really showing well for @RealZaragoza! ???? ✅ 24 starts

⚽️ 14 goals

????️ 3 assists

???? Unbeaten when he scores

???? 3rd in La Liga 2 scoring Responsible for 40% of Zaragoza’s scoring. ???? Fighting for promotion! ???? pic.twitter.com/7r5ioVEyxe — Football Wonderkids (@fbwonderkids) February 10, 2020

Apesar da transferência, o conjunto inglês optou por deixar Suárez no futebol espanhol, emprestando-o ao Valladolid, com quem tem uma parceria. Ainda no terceiro escalão, o colombiano apontou 11 golos em 34 jogos e acabou cedido ao Nàstic, onde marcou sete golos em 36 partidas, não conseguindo a evitar a descida de divisão da equipa de Tarragona. Em 2019/20 voltou a ser emprestado, dessa feita ao Saragoça, onde foi titular absoluto, cumprindo 3.218 minutos em 38 jogos oficiais e um registo de 19 golos, destacando-se como um dos principais jogadores daquela edição da Segunda Liga. No final, Suárez só foi superado, em golos, por Christián Stuani e ajudou o Saragoça a chegar aos playoffs de subida.

Em outubro de 2020 regressou em definitivo ao Granada, a troco de dez milhões de euros, e assinou um contrato válido por cinco temporadas. O seu primeiro golo foi também o seu primeiro internacional, já que aconteceu frente ao Omonia, na Liga Europa. Foi titular habitual ao longo de duas épocas, despedindo-se com 15 golos e seis assistências em 75 jogos, e uma descida de divisão, em 2021/22. No verão de 2022 entrou em cena o Marselha, que pagou dez milhões pelo seu passe e ofereceu-lhe um contrato de cinco anos. Em França, Suárez estreou-se na Liga dos Campeões, mas tardou em adaptar-se ao futebol gaulês, acabando por regressar a Espanha a meio da época, com apenas três golos e uma assistência em 11 jogos. Contratado para ajudar a manter o Almería na LaLiga, Luis Suárez até aterrou em território espanhol no início de dezembro, tendo de esperar quase um mês para ser inscrito. Em meia temporada fez quatro golos e cinco assistências em 21 jogos, assumindo-se como titular indiscutível.

Perante todo esse impacto, e a manutenção no bolso, o rubi chegou-se à frente e pagou oito milhões de euros, com Suárez a assinar contrato até 2027. A segunda temporada foi bem mais contida, devido a uma lesão grave, com seis golos em 15 jogos, e culminou na descida à Segunda Liga espanhola. Em 2024/25, o Almería falhou o regresso ao principal escalão do futebol espanhol, mas o colombiano brilhou com 31 golos e oito assistências em 43 jogos, levando para casa o troféu de melhor marcador do Campeonato. Foi devido a esses números que começaram a surgir clubes interessados nos seus préstimos, nomeadamente em Inglaterra, Itália e na Arábia Saudita. Em Portugal, o Benfica de Jorge Jesus já teria tentado contratar Suárez, mas é ao serviço do Sporting que o goleador vai chegar ao futebol nacional.

Apesar de ser internacional colombiano, Luis Suárez chegou a ser cogitado por Espanha para integrar a Roja, devido à dupla nacionalidade, mas em novembro de 2020 acabou convocado pela seleção sul-americana, pela mão de Carlos Queiroz, estreando-se frente ao Equador. Desde então fez apenas mais quatro jogos ao serviço dos cafeteros. Suárez caracteriza-se como um avançado físico e muito envolvido no último terço mas, ao contrário de Gyökeres, destaca-se mais dentro da área e não tanto pelo que oferece ao jogo coletivo na exploração da profundidade, perfilando-se como um avançado mais clássico, com experiência no futebol europeu e um apurado faro de golo.

SPORTING : Luis Suárez fechado ✅ ◉ Está feito, diz a imprensa. O #SportingCP garantiu o concorrente de Harder a sucessor de Gyökeres – Luis Suárez – por 20M€ + 5 e um contrato de 5 anos ◉ StatsCard: o que de mais importante dizem os dados do colombiano, à luz da sua última… https://t.co/sWYh0LcfrI pic.twitter.com/9SWdwmLL9Q — GoalPoint (@_Goalpoint) July 24, 2025

Segundo Sebastião Macias, que treinou Suárez no Almería, o avançado “tem características para encaixar bem no Sporting”, caracterizando-se por ser “agressivo, vertical e sem receio de encarar o um contra um”. “Tem uma facilidade de remate muito grande, de pé direito e pé esquerdo. É um avançado que não pede licença para rematar. É um jogador muito agressivo, bastante vertical, não tem receio de encarar o um contra um, é versátil, associativo entrelinhas e trabalha na profundidade. Em termos de estilo, parece um jogador idêntico ao Gyökeres. O jogo aéreo não se pode comparar, mas em termos de estilos, de procura da baliza, da agressividade e das ações de finalização, é parecido. Acho que o Luis Suárez é um pouco mais associativo, trabalha mais entrelinhas e consegue construir mais que o Gyökeres. O resto só conseguimos ver se ele consegue corresponder em campo”, explicou Macias à Renascença.

[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]