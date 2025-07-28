Acompanhe o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente.

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira suspender parcialmente a participação de Israel no programa de financiamento de “start-ups”, por causa da operação militar e da crise humanitária na Faixa de Gaza.

“Apesar de Israel ter anunciado pausas diárias humanitárias em Gaza e de ter assegurado alguns dos compromissos que assumiu sobre o apoio humanitário, a situação continua severa”, indicou o executivo comunitário, em comunicado.

Para ser adotada, a decisão tem de receber o apoio da maioria dos Estados-membros da UE.

O objetivo desta proposta é afetar o desenvolvimento de tecnologias que podem também ser usadas para armamento, nomeadamente, para o fabrico de sistemas de controlo de drones (aparelho aéreo não tripulado).

Mas a Comissão Europeia advertiu que as universidades vão continuar a receber financiamento ao abrigo desta iniciativa.

A suspensão, total ou parcial, do acordo de associação entre a UE e Israel tem vindo a ser discutido com mais veemência por causa da degradação da situação em Gaza.

Os acessos ao enclave palestiniano foram totalmente bloqueados e Israel está a ser acusada por várias organizações e pela ONU de estar a deixar a população palestiniana morrer à fome, enquanto continua a operação militar na Faixa de Gaza.

A UE tinha acordado com Israel a distribuição de mais ajuda humanitária, mas, desde então, têm aumentado as críticas ao incumprimento deste entendimento mediado pela diplomacia dos 27.