A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) lançou uma campanha para sensibilizar os aforristas para a necessidade de atualização dos dados pessoais da conta aforro, segundo uma nota do Ministério das Finanças enviada à Lusa.

Com esta campanha, que irá prolongar-se até junho do próximo ano, o IGCP pretende aumentar a segurança e a qualidade dos seus serviços. “A legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 83/2017, de 18/08, relativa à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, determina a obrigatoriedade do IGCP dispor dos elementos de identificação do Titular da Conta Aforro atualizados, exatos e completos”, referiu, na mesma nota.

Assim, a entidade está a “desenvolver uma campanha de sensibilização junto dos aforristas, que irá durar até junho do próximo ano, procurando alertá-los para a necessidade de atualização dos dados pessoais registados na conta aforro”. O IGCP disse ainda que desde junho que “os titulares têm vindo a ser contactados a fim de verificar se os dados pessoais, como, por exemplo, a morada, a profissão, a entidade patronal, o IBAN, ou os contactos (email, telefone) se encontram devidamente atualizados” junto da entidade.

Segundo o IGCP, dados atualizados “ajudam a prevenir fraudes e aumentam a proteção da conta aforro”, permitem “uma comunicação mais eficaz, alinhando o serviço aos interesses e necessidades dos clientes”, constituindo ainda “uma exigência legal e regulamentar para efeitos da prevenção do branqueamento de capitais”. Para o fazerem, os titulares devem dirigir-se pessoalmente às Lojas dos CTT — Correios de Portugal ou às Lojas do Cidadão habilitadas para o efeito, levando o cartão do cidadão e comprovativos de morada, profissão e conta bancária.