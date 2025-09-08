Foi identificada a terceira vítima britânica do acidente com o Elevador da Glória. Trata-se de Andrew David Kenneth Young. Tinha 82 anos e morreu a fazer uma das suas atividades preferidas: percorrer o mundo a conhecer os históricos caminhos de ferro e elétricos. A identidade foi revelada esta segunda-feira pela polícia galesa.

Natural de Holyhead, no País de Gales, Young morreu juntamente com 15 pessoas quando o ascensor descarrilou, no dia 3 de setembro, na Calçada da Glória, depois do cabo ter cedido no ponto de fixação.

“Dave”, como era chamado por todos, foi criado em Perthshire e vivia em Holyhead desde 1980. Tinha tido uma “longa carreira” como funcionário alfandegário e, ao longo de toda a vida, foi sempre um “entusiasta dos transportes”, como descreve a família, através de um comunicado feito pelas autoridades galesas.

“Entusiasta dos transportes desde sempre, durante a reforma gostava de visitar ferrovias e linhas de elétricos históricos por todo o mundo”, acrescentam os familiares, sublinhando que para eles é um “conforto” saber que Andrew morreu a fazer o que gostava.

“É um conforto para os seus filhos, para a sua mãe e para os seus irmãos saber que os seus últimos momentos foram dedicados ao passatempo que lhe trouxe tanta felicidade”, pode ler-se.

A família de “Dave” está a ser acompanhada pela polícia do País de Gales e pede “privacidade neste momento difícil”.

O octogenário junta-se, assim, às outras duas vítimas britânicas: Kayleigh Smith, de 36 anos, e William Nelson, de 44. O casal, que horas antes da tragédia tinha partilhado uma selfie dentro de um elétrico a passar o miradouro das Portas do Sol, era de Cheshire, no noroeste de Inglaterra, e estava de férias em Portugal.

Além dos três britânicos, estão entre as vítimas cinco portugueses (o guarda-freios do ascensor, André Marques, e quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), dois sul-coreanos, um suíço, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

Desenhado pelo engenheiro Raoul Mesnier du Ponsard, o Elevador da Glória foi inaugurado a 24 de outubro de 1885, tornando-se o segundo funicular de Lisboa, logo a seguir ao da Bica. É um símbolo incontornável para o turismo em Lisboa. Em 2002, adquiriu o estatuto de Momento Nacional.