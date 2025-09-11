Um iogurte gelado grego entre duas gelatarias: há três novos espaços para provar gelado em Lisboa

De Campo de Ourique à Baixa, há três novas gelatarias que prometem fazer com que o verão dure mais tempo, mas que nada impedem que se continue a provar um gelado durante os meses mais frios. Com propostas 100% artesanais, variam entre o tradicional iogurte gelado grego, gelado do Dubai ou gelado com sabor a pastel de nata.

No centro da Baixa lisboeta, na Rua Áurea, a Brera vem trazer o espírito de Milão com um espaço divertido que serve a essência do melhor “gelato artigianale” italiano. A receita é original e foi criada pela equipa de gelateiros do chef Tiago Themudo Barata para oferecerem aos clientes mais de 25 sabores de gelados cremosos e equilibrados, no qual o de Pastel de Nata se destaca. Como era de esperar, os gelados da Brera podem ser provados tanto em copo como em cone pelos valores de 3,50€ (pequeno), 4,50€ (médio) e 5,50€ (grande). Já as caixas de takeaway são vendidas a partir dos 14 euros.

Subindo até à Calçada do Combro é por lá que se encontra o irmão mais novo do Fresco! Il Gelato Italiano. Depois de ter aberto o primeiro espaço em Campo de Ourique, esta gelataria italiana chega agora ao Largo do Calhariz para continuar a oferecer aos clientes aquilo que se sempre os habituou: gelados artesanais produzidos diariamente, preparados com ingredientes naturais e frescos.