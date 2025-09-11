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Um iogurte gelado grego entre duas gelatarias: há três novos espaços para provar gelado em Lisboa

Este artigo tem mais de 1 ano

Nos últimos dois meses abriram em Lisboa três novos espaços que prometem levar os gelados pelo outono adentro. De Campo de Ourique à Baixa, passando pelo Chiado, são a Myka, a Brera e o Fresco.

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A Brera abriu no início de setembro na Rua Áurea

A Brera abriu no início de setembro na Rua Áurea

De Campo de Ourique à Baixa, há três novas gelatarias que prometem fazer com que o verão dure mais tempo, mas que nada impedem que se continue a provar um gelado durante os meses mais frios. Com propostas 100% artesanais, variam entre o tradicional iogurte gelado grego, gelado do Dubai ou gelado com sabor a pastel de nata.

No centro da Baixa lisboeta, na Rua Áurea, a Brera vem trazer o espírito de Milão com um espaço divertido que serve a essência do melhor “gelato artigianale” italiano. A receita é original e foi criada pela equipa de gelateiros do chef Tiago Themudo Barata para oferecerem aos clientes mais de 25 sabores de gelados cremosos e equilibrados, no qual o de Pastel de Nata se destaca. Como era de esperar, os gelados da Brera podem ser provados tanto em copo como em cone pelos valores de 3,50€ (pequeno), 4,50€ (médio) e 5,50€ (grande). Já as caixas de takeaway são vendidas a partir dos 14 euros.

Subindo até à Calçada do Combro é por lá que se encontra o irmão mais novo do Fresco! Il Gelato Italiano. Depois de ter aberto o primeiro espaço em Campo de Ourique, esta gelataria italiana chega agora ao Largo do Calhariz para continuar a oferecer aos clientes aquilo que se sempre os habituou: gelados artesanais produzidos diariamente, preparados com ingredientes naturais e frescos.

Da esquerda para a direita, os iogurtes da Myka e os gelados do Fresco

A carta do novo Fresco reúne tanto os clássicos como os sabores sazonais, tais como Amarena (Cereja), Caffé (Café), Caramelo Salato (Caramelo Salgado), Cioccolato Dark (Chocolate Preto), Fragola (Morango), Mango (Manga), Nocciola (Avelã), Pistacchio (Pistáchio), Stracciatella di Nutella ou Tiramisù. Lançado para comemorar a abertura do espaço, o destaque vai para o Gelado do Dubai, que vem provar que a febre por este chocolate ainda se mantém. Por lá, cada copo ou cone tem o preço de 3,90€ (pequeno), 4,90€ (médio) e 5,90€ (grande). As caixas de takeaway variam entre os 18€ (500ml), os 25€ (750ml), os 30€ (1000ml) e os 34€ (1350ml).

Não tanto gelado, mas mais iogurte, é o MYKA. Feitos a partir de leite pasteurizado e kefir de cabra estes iogurtes gelados 100% artesanais tomaram conta da Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique, para se apresentaram como o verdadeiro iogurte grego de Lisboa. Com uma seleção de cerca de 30 toppings, que vão desde frutos secos e compotas até mel, azeite, baclava ou crumbles de fruta, no MYKA o cliente é convidado a criar o seu próprio iogurte: escolhe, personaliza, leva e saboreia. A oferta desta nova loja inclui copos de diferentes tamanhos, a partir de 4,20€, cones e taças. E também aqui o destaque vai para o Dubai: há um cone coberto de chocolate e pistachio.

Proponha uma correção, sugira uma pista: csobral@observador.pt

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