Meia dúzia de itens no carrinho e uma conta final a rondar os 42 euros no site chinês Temu fez com que um cidadão italiano fosse multado em 618 euros pela alfândega italiana, avançou o Corriere della sera. A acusação? Suspeitas de introdução de produtos falsificados em Itália, mais concretamente de uma t-shirt com personagens dos desenhos animados Monstros e Companhia e de um conjunto de ganchos alusivos ao universo do filme Inside Out, os dois da Disney.

O cidadão visado vive em Roma e encomendou alguns artigos de uso diário, como balões para uma festa de aniversário, esponjas para a cozinha, um fato de banho e, segundo descreve o jornal italiano, quase por acaso dois objetos que mudaram o curso da sua compra — da aquisição de várias pechinchas para a cobrança de uma multa 14 vezes superior ao valor da compra original.

O caso está agora a desencadear em Itália um debate sobre a responsabilidade do consumidor ao importar produtos falsificados. A mercadoria foi apreendida na alfândega de Roma durante uma inspeção de rotina e foi lá que os inspetores identificaram os artigos, com personagens dos Monstros e Companhia e do filme Inside Out, como falsificações.

Após a confirmação por parte da Disney, os produtos foram confiscados e a multa foi cobrada ao comprador. De acordo com a lei italiana, mesmo em casos de pequenas compras, o comprador final é considerado como o importador da mercadoria, tornando-o responsável por qualquer violação da propriedade intelectual — neste caso da utilização indevida de produtos da Disney.

A norma vigora desde 2005 e pune com multas entre 300 e 7.000 euros aqueles que, Itália, introduzam produtos falsificados no país. Sabe-se agora, também através de compras em sites como o da Temu.