Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR e ficou em prisão preventiva por suspeitas de exercer violência física e verbal contra a mulher, de 52, no concelho de Cuba, distrito de Beja, foi anunciado esta sexta-feira.

Esta detenção foi efetuada, na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), revelou o Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e verbal contra a vítima”, explicou.

Segundo a GNR, na sequência da investigação policial, os militares do NIAVE deram cumprimento a um mandado de detenção.

O homem já foi presente ao Tribunal Judicial de Cuba, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.