Duas pessoas morreram este sábado na sequência de um atropelamento ferroviário em Mesão Frio, no distrito de Vila Real, levando ao corte da circulação, disse à Lusa uma fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

O alerta foi dado às 11h10, disse a mesma fonte, referindo que as vítimas foram colhidas pelo comboio.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).

De acordo com fonte do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), as duas vítimas mortais, mulheres de 62 e 66 anos, têm nacionalidade canadiana e estavam integradas num grupo de pessoas.

“As vítimas estavam a tirar fotografias ao comboio que se aproximava junto de uma passagem de nível, segundo o relato da nossa patrulha que colheu a informação de pessoas que se encontravam no local”, adiantou a fonte da GNR.

O acidente ocorreu na Travessa da Ribeira da Rede, precisou a GNR.

Segundo a Proteção Civil, estiveram no local do acidente três veículos de Mesão Frio e seis operacionais.

A página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava, pelas 14:00, um total de 10 operacionais apoiados por cinco viaturas.

A circulação ferroviária na Linha do Douro mantém-se cortada.