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Um drone foi “neutralizado” em Varsóvia depois de ter sido avistado a sobrevoar o Palácio Belweder, uma das residências oficiais do Presidente polaco, e a zona da rua de Parkowa, onde estão sediados vários edifícios do governo e embaixadas. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro do país, Donald Tusk, acrescentando ainda que dois cidadãos bielorrussos tinham sido detidos.

Tusk avançou com a notícia na rede social X, apontando ainda que tinha sido o Serviço de Proteção do Estado (SPE) que tinha neutralizado o drone, algo confirmado pelo porta-voz do serviço, Bogusław Piórkowski, à televisão polaca TVN24. Segundo o militar, todo o incidente durou “alguns minutos“, ocorrendo depois das 19h00 [18h00 em Lisboa].

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

“Os agentes da Serviço de Proteção do Estado que estavam de serviço no [Palácio] Belweder avistaram um drone a voar e notificaram os superiores“, confirmou o representante.

“De seguida, foi enviada uma patrulha para neutralizar, ou seja, deter os operadores do drone“, continuou, concluindo que duas pessoas — cidadãos da Bielorrússia — foram detidas pelo serviço e depois entregues à polícia.

À agência polaca PAP, explicou que, no processo de “neutralizar” o drone pilotado em Varsóvia, os agentes intercetaram o dispositivo e fizeram com que ativasse o modo de emergência, que o fez regressar aos seus operadores, entretanto detidos. Nenhum tiro foi disparado, garantiu ainda.

A zona da rua de Parkowa, acrescentou Piórkowski à TVN 24, é considerada uma “zona de exclusão aérea”, onde ninguém pode pilotar drones e que está a ser constantemente vigiada pelo SPE, que garante a segurança a edifícios dos vários órgãos do estado polaco. Embaixadas, como a russa, ficam perto dessa área da capital polaca também.

O Palácio Belweder, que não é normalmente a residência oficial do Presidente da Polónia, é onde o atual titular Karol Nawrocki e a sua família têm vivido desde a tomada de posse, em agosto, segundo o órgão Onet. Porém, segundo a rádio Polskie Radio, o líder tinha partido para a Alemanha, onde será recebido esta terça-feira de manhã pelo homólogo alemão.

O incidente surge na sequência da incursão de vários drones de origem russa na Polónia, levando a que as defesas aéreas do país fossem acionadas e que o país ativasse o artigo 4.º da NATO. Vários países, incluindo a França e o Reino Unido, já se ofereceram para ajudar na patrulhar os céus polacos numa altura em que a tensão na fronteira se intensifica.