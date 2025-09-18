Arrumar a casa sempre foi o objetivo de André Villas-Boas desde que assumiu a presidência do FC Porto, há pouco mais de um ano. Foi esse mote que levou o antigo treinador à presidência do clube do coração. Foi esse mote que guiou o dirigente ao longo de uma temporada de altos e baixos, que começou com uma vitória épica na Supertaça e acabou com os dragões no terceiro lugar do Campeonato, a par de eliminações precoces nas restantes competições. Depois do Mundial de Clubes, continuou a trabalhar com a sua estrutura, acordou a rescisão de Martín Anselmi, contratou Francesco Farioli, e com o italiano chegaram diversas contratações. Com um plantel mais jovem e profundo, o FC Porto partiu para 2025/26 com a confiança reforçada e o início não podia ter corrido melhor: cinco vitórias em cinco jogos, incluindo o clássico em Alvalade.

Um novo Dragão junta-se a nós ???? Bem-vindo, Yann Karamoh ????⚪️ #SeguimosJuntos pic.twitter.com/Th5dm0MMo6 — FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025

Ainda assim, o percurso na nova época não tem sido totalmente positivo, com as lesões a tomarem conta do plantel portista nas últimas, em particular as que envolvem o lado direito da defesa e o ataque. Sem Luuk de Jong, que se lesionou num jogo particular frente ao Lusitânia de Lourosa, durante a paragem para seleções, os dragões decidiram voltar a recorrer ao mercado, até para colmatar a ausência de mais um extremo, como Farioli tinha pedido. Com o neerlandês a contas com uma entorse no joelho esquerdo, com lesão do ligamento lateral interno, o que o deverá obrigar a passar por vários meses de recuperação, Yann Karamoh apareceu no radar azul e branco, mais de duas semanas depois do fecho da janela de transferências.

Yann Karamoh é Dragão ???? Extremo de 27 anos trabalhou com Francesco Farioli na Turquia. — FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025

Aos 27 anos, o franco-marfinense estava sem clube depois de ter rescindido com o Torino, e chegou à cidade do Porto ainda esta quarta-feira para assinar um contrato até ao final da presente temporada, depois de ter passado pelos habituais exames médicos. O jogador é um pedido expresso do treinador, com quem trabalhou nos turcos do Karagümrük, em 2021/22. Para além disso, Karamoh esteve às ordens de Lino Godinho, atual adjunto do italiano, na última época, em Torino, quando o técnico português era um dos assistentes de Paolo Vanoli. Sem custos diretos na transferência, a imprensa nacional refere que o salário do extremo é acessível, embora possa subir mediante os seus minutos de utilização. Segundo o jornal Record, Yann deverá “rodar” entre a equipa principal do FC Porto e a equipa B, assinando até junho de 2026.

FC PORTO : Karamoh "desempregado" no Dragão? ◉ Afinal parece que o mercado ainda não fechou, pelo menos no #FCPorto que, segundo a imprensa, se prepara para contratar Yann Karamoh ????????, extremo de 27 anos (1m84) livre no mercado, após término do contrato com o Torino ◉… https://t.co/yHaNDj4IVD pic.twitter.com/DorzX0lFoU — GoalPoint (@_Goalpoint) September 17, 2025

Nascido a 8 de julho de 1998, em Abidjan, na Costa do Marfim, Yann Karamoh chegou a França com apenas dois anos, depois de a sua família ter emigrado para aquele país europeu. Aos sete anos integrou as escolas de formação do RCF Paris, um dos principais clubes formadores da capital francesa. Karamoh começou cedo a destacar-se e chegou a ser cogitado por Rennes e PSG mas, em 2011, acabou por assinar pelo Caen, estabelecendo-se na Normandia. Foi no Norte de França que completou a formação e se estreou como profissional, com apenas 16 anos, assinando o primeiro contrato no ano seguinte. Em 2016/17, na sua primeira época como sénior, apontou cinco golos em 36 jogos e estabeleceu-se como um dos jogadores Sub-20 mais utilizados nas Big Five. A boa temporada levou-o à estreia nas seleções jovens de França.

???? “Sou um lutador que detesta perder” Yann Karamoh mostra-se “muito feliz” por poder representar “um grande clube europeu” — FC Porto (@FCPorto) September 18, 2025

No verão de 2017, depois de várias semanas de negociação, Karamoh rumou ao Inter, a troco de 6,5 milhões de euros, mas não convenceu os dirigentes nerazzurri e passou por duas épocas de empréstimos, a Bordéus e Parma. Foi emblema italiano que procurou relançar a carreira, depois de ter custado oito milhões de euros, mas só cumpriu dois dos quatro anos de contrato, tendo passado por novo empréstimo no segundo, aos turcos do Karagümrük. Em setembro de 2022, o Torino pagou um milhão de euros pelo seu passe e, após ter feito 44 jogos em época e meia, o francês acabou cedido ao Montpellier. Em 2024/25 regressou a Turim, disputou 31 partidas, mas acabou por não renovar e saiu a custo zero. A velocidade, a condução em drible e os movimentos ágeis são os principais predicados de Karamoh, que pode atuar nos três corredores do ataque e até como referência ofensiva. Por outro lado, o avançado demonstra fragilidades no passe e de cruzamento, no apoio defensivo e nos duelos aéreos, características que explicam a sua carreira.

Em termos internacionais e apesar de ter nascido na Costa do Marfim, Karamoh escolheu representar a seleção francesa, tendo estado em todos os escalões entre os Sub-16 e os Sub-19. Noutro capítulo, Yann Karamoh saltou para as luzes da ribalta em junho de 2022, depois de o jogador ter sofrido um bárbaro ataque com armas brancas, protagonizado pelo namorado da mulher com quem mantinha uma relação amorosa. O ataque fez com que Karamoh fraturasse o seio nasal e ficasse com as maçãs do rosto magoadas, bem como o maxilar, e a visão afetada. O jogador recuperou pouco depois e o agressor viria a ser condenado a dois anos de prisão. A ligação do jogador a Portugal já é “antiga”, tendo em conta que foi colocado numa lista do Inter para o Sporting quando os nerazzurri tentavam assegurar a contratação de William Carvalho em 2018, a par de Nagatomo e Éder Martins, mas o internacional português acabou por rumar ao Betis.