A GNR deteve um homem por violência doméstica contra a mulher, em Lousada, Penafiel, e, depois de presente às autoridades, o detido ficou em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a corporação.

Em comunicado, a GNR explica que a detenção, no passado dia 17 de setembro, ocorreu na sequência de uma investigação que concluiu que o homem, de 46 anos, agrediu física, verbal e psicologicamente a mulher, de 37 anos.

Depois de presente no Tribunal Criminal de Penafiel, foi aplicada ao detido a prisão preventiva como medida de coação.

A GNR recorda que a violência doméstica é crime público e sublinha que denunciar é uma responsabilidade coletiva.