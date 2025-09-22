A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto, um homem suspeito da prática de crimes de violação e de violência doméstica ocorridos em Braga, anunciou esta segunda-feira aquela força.

Segundo fonte da PJ, a vítima é ex-companheira do suspeito, tendo este sido detido na sexta-feira, quando regressava de França, para onde teria viajado em trabalho na madrugada após os factos.

O suspeito, estrangeiro, tem residência em Braga, embora se ausente com frequência para França por motivos profissionais.

Encontrava-se sujeito a medidas de coação, aplicadas no âmbito de outro inquérito, onde era suspeito da prática do crime de violência doméstica contra outra mulher.

Agora, foi de novo presente ao Tribunal Judicial de Braga, para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à medida de coação de afastamento da vítima.