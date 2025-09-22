Trincão, um Balakov da era moderna que sai de becos para encontrar os melhores caminhos (a crónica do Sporting-Moreirense)

Os números da vitória não deixaram margem para dúvidas, a forma como a equipa entrou na segunda parte tendo pela frente um adversário mais frágil deixou um leve alerta que três golos em menos de cinco minutos acabaram por “esconder”. Depois do triunfo em Famalicão, um dos terrenos mais complicados da Primeira Liga, o Sporting teve uma estreia a golear na Liga dos Campeões diante do Kairat Almaty mas nem tudo o que ficou foram notas positivas. Rui Borges sabia-o e era por isso que, entre a promessa de que iria continuar a fazer alguma rotação na equipa por questões físicas (ou para evitar maiores riscos de lesões musculares), a receção ao Moreirense, já depois de nova vitória do FC Porto e do arranque a ganhar de José Mourinho no Benfica, ganhava um peso redobrado até pelo bom arranque da equipa de Moreira de Cónegos na Liga.

“Espero um Moreirense ao nível do que tem estado. Conheço bem o clube, sei o que é trabalhar naquela estrutura, uma equipa com jogadores há três anos junto. É um conjunto bem organizado, motivado, que está no top 5 de criação de oportunidades do Campeonato e isso dita bem a sua qualidade. Mas temos de estar focados no que podemos dar ao jogo em casa e queremos ser fortes”, destacara o técnico dos verde e brancos sobre um adversário com quatro vitórias em cinco encontros do Campeonato e com um treinador, Vasco Botelho da Costa, que, depois de ter subido o Alverca, agarrou da melhor forma a equipa minhota para continuar a despertar o interesse dos seguidores mais próximos do futebol nacional também à boleia de um vídeo que circulou nas redes sociais onde protestava no Estádio da Luz com as opções de… Jorge Jesus.

O Sporting continua com o melhor ataque da Liga: os leões somam 18 golos em 6 jogos, uma média de 3 golos/jogo pic.twitter.com/7eMUZNuXAX — Playmaker (@playmaker_PT) September 22, 2025

O Moreirense chegava com oito golos marcados mas apenas quatro sofridos, numa expressão também da boa organização coletiva que tinha vindo a apresentar em campo, mas nem por isso Rui Borges mostrava uma preocupação extra, preferindo olhar para dentro e para a melhor maneira de ir gerindo a parte física sem colocar em causa um triunfo que recolocaria o Sporting na segunda posição a três pontos do FC Porto. “A pressão aqui é diária, nem olho para os adversários. Não estou nesta fase focado na classificação, estamos numa fase inicial. Queremos ganhar sempre mas podemos não conseguir porque do outro lado também estão equipas competentes. Estou focado no papel do Sporting, o caminho é longo…”, tinha destacado, sem abrir o jogo sobre as possíveis opções iniciais que não contariam com Rui Silva, Diomande e Geny Catamo.

O Sporting terminou com uma série de 4 jogos a sofrer – e só permitiu um remate enquadrado ao Moreirense em todo o jogo pic.twitter.com/JbjcMWMHBT — Playmaker (@playmaker_PT) September 22, 2025

“Olhamos para tudo e vamos tentando perceber. Às vezes quem está fora questiona as opções mas tudo tem uma conjugação de muitos fatores. Com o Kairat tirámos o Pote [Pedro Gonçalves] e o Morten [Hjulmand], depois o Luis [Suárez] e o Maxi [Araújo]… É uma gestão para termos a malta capacitada para dar o seu máximo porque eles não são máquinas e vamos sempre atuando em prol do que podemos, tentando não expor o jogador a lesões. Tudo tem o seu porquê e estamos ligados em prol do melhor a cada jogo. Tentamos gerir dentro do possível o que podemos controlar ao máximo para não expor os jogadores a lesões”, frisara.

O Sporting marca na Liga há 25 jogos – com Rui Borges como treinador, marcou em todos os jogos realizados na prova ⚠ Última vez do Sporting em branco na Liga: em dezembro, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, no último jogo de João Pereira como treinador pic.twitter.com/U4hjBdJTRo — Playmaker (@playmaker_PT) September 22, 2025

Essa gestão acabou por passar apenas pelo setor defensivo, com a troca de laterais (entraram Vagiannidis e Ricardo Mangas para os lugares de Fresneda e Maxi Araújo) e o regresso de Zeno Debast ao eixo defensivo entre a aposta no habitual quarteto ofensivo. Com mais ou menos pernas, o pulmão nunca faltou, a cabeça na hora da finalização não esteve muitas vezes no sítio entre o mérito do estreante André Ferreira com um jogo fabuloso na baliza do Moreirense mas a inspiração de Francisco Trincão pelo meio voltou a fazer a diferença, conseguindo duas grandes penalidades após jogadas individuais que conseguiram finalmente furar a bem organizada estrutura defensiva dos minhotos antes de Ioannidis marcar também pela primeira vez pelos leões. A nova identidade tática de Rui Borges não perdeu um extremo mas ganhou uma espécie de número 10 dos tempos modernos que em alguns movimentos voltou a fazer recordar o búlgaro Krassimir Balakov pela facilidade de desequilibrar e logo assistir ou rematar. Sempre de pé esquerdo, claro.

Equipas com + remates à baliza na Liga 2025/26:

13 Sporting (????Moreirense)????

12 Sporting (???? Casa Pia)

12 Benfica (???? CD Tondela)

10 Sporting (???? FC Arouca)

9 FC Porto (???? Vitória SC)

9 Rio Ave (???? Nacional) pic.twitter.com/rrs1GYnS7p — Playmaker (@playmaker_PT) September 22, 2025

⚽️ DESTAQUE????

???? Sporting 3 – 0 Moreirense ⚪️ ◉ Como se saca um 8 num algoritmo tão "forreta" como o do Antunes sem sequer ter uma acção para golo? Simples, jogando MUITO à bola, que foi o que fez o Francisco Trincão ????????. Sim, os dois penáltis conquistados contam, mas convém… pic.twitter.com/KwBecJosU1 — GoalPoint (@_Goalpoint) September 22, 2025

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Sporting 0 – 3 Moreirense ⚪️ ◉ Não, o MVP não é leonino, apesar da vitória. Mesmo sofrendo três golos (os dois primeiros de penálti), a exibição de André Ferreira ???????? foi de tal monta que evitou mais 1,2 golos previstos e valeu-lhe novo recorde de defesas… pic.twitter.com/dgK4QYtIhe — GoalPoint (@_Goalpoint) September 22, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Moreirense, 3-0 6.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém) Sporting: João Virgínia; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas (Maxi Araújo, 54′); Hjulmand, Kochorashvili (Morita, 54′); Geovany Quenda, Francisco Trincão (Alisson, 90′), Pedro Gonçalves (João Simões, 90′) e Luis Suárez (Ioannidis, 79′) Suplentes não utilizados: Diego Callai, Matheus Reis, Iván Fresneda e Eduardo Quaresma Treinador: Rui Borges Moreirense: André Ferreira; Dinis Pinto (Afonso Assis, 85′), Gilberto Batista, Marcelo, Francisco Domingues (Álvaro Navarro, 85′); Stjepanovic, Vasco Sousa (Benny, 85′); Cedric, Alan, Kiko Bondoso (Landerson, 60′) e Gustavo Schettine (Yan Lincoln, 67′) Suplentes não utilizados: Caio Secco, Joel Romero, Maracás e Jimi Gower Treinador: Vasco Botelho da Costa Golos: Luis Suárez (76′, g.p.), Pedro Gonçalves (90′, g.p.) e Ioannidis (90+4′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Ricardo Mangas (45+1′) e Marcelo (89′)

O Sporting teve um início que até acabou por surpreender todos aqueles que esperavam um encontro mais dividido, pressionando o Moreirense com zonas altas que asfixiaram os cónegos e deixando a ameaça inicial a abrir, com Luis Suárez a receber um passe longo nas costas dos centrais contrários para tentar fazer depois o chapéu travado pelo estreante André Ferreira (2′). Os visitantes conseguiram depois ter mais bola mas eram os leões, a jogarem para a baliza Sul logo na primeira parte, que encontravam formas de desconstruir toda a estrutura defensiva montada para Alvalade, primeiro através de uma transição rápida com assistência de Francisco Trincão para o remate de Suárez de novo defendido (8′) e depois numa jogada que começou com um passe longo de Debast e acabou com Gilberto Batista a cortar a bola em cima da linha tirando de novo o golo ao avançado colombiano que tinha sido servido na área por Pedro Gonçalves (12′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Sporting-Moreirense em vídeo]